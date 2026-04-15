Luto en el mundo del fútbol: Real Madrid confirma fallecimiento de legendario defensor

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El futbolista uruguayo Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid y seleccionador nacional de España en el Mundial 1982, falleció este miércoles a la edad de 96 años.

El mismo club blanco confirmó la noticia por medio de las redes sociales. Santamaría también dejó huella en el RCD Espanyol, equipo que lamentó la muerte de quien fuera considerado como uno de los mejores técnicos de su historia y que ocupó el banquillo durante siete temporadas.

Santamaría, nacido en Montevideo, el 31 de julio de 1929, se ganó un puesto en la historia del fútbol español con su paso por el Real Madrid, que fichó al defensor tras una actuación estelar en el Mundial de Suiza.

Real Madrid lamenta la muerte del defensor uruguayo

El uruguayo llegó al conjunto blanco en 1957, procedente del Club Nacional de Football (Uruguay). Y jugó nueve temporadas, hasta 1966.

Con el Real Madrid ganó cuatro Copas de Europa, una Copa Intercontinental, seis Ligas y una Copa de España, en 337 partidos. El defensor “formó parte de aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva”, destacó el club merengue en un comunicado.

“Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club. Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa”, expresó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

RCD Espanyol despide a Santamaría

Santamaría pasó del terreno de juego a la dirección al año siguiente de su retirada. Su primera experiencia desde el banquillo fue con la cantera del Real Madrid. Luego, probó suerte en el RCD Espanyol, al que dirigió desde 1971, durante siete temporadas, y se convirtió en uno de los entrenadores más destacados.

“Dirigió al equipo 218 veces en liga y es el segundo técnico con más partidos oficiales en el RCDE, con 265. Lideró la temporada 1972/73, alcanzando la tercera posición en la clasificación. Descanse en paz”, publicó el club en una publicación en redes sociales.

En cuanto a selecciones nacionales, dirigió a España en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. También estuvo en el banquillo español durante el Mundial de España de 1982, reseñó RTVE.

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