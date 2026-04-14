La Liga Mayor de Beisbol Profesional se verá por Meridiano Televisión: Fechas y horarios de juegos

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La temporada 2026 de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) promete marcar un antes y un después en el beisbol venezolano, y los fanáticos podrán disfrutarla a través de Meridiano Televisión, señal que sigue transmitiendo lo mejor del deporte nacional e internacional.

Con inicio pautado para el 18 de abril, la liga dará un salto significativo en su estructura, ofreciendo una cobertura completa.

Una temporada histórica con más juegos

La LMBP 2026 contará con ocho equipos y un calendario ampliado a 70 juegos en la ronda regular, aumentando el nivel competitivo y las oportunidades para nuevos talentos. Además, el torneo rendirá homenaje a Omar Vizquel, figura emblemática del beisbol venezolano.

Nuevo formato y emoción hasta agosto

El campeonato incluirá un renovado sistema de postemporada con un Round Robin de 16 juegos y una gran final al mejor de siete encuentros, extendiendo la emoción hasta el mes de agosto.

Con la transmisión de Meridiano Televisión, los seguidores podrán disfrutar de cada fase del torneo en señal abierta y plataformas digitales como SimplePlus, InterGo, NetUno Go, o Aba Tv Go, fortaleciendo el alcance del beisbol profesional en Venezuela.

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