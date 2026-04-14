SPB: ¿Cuáles juegos ver la semana 7 del torneo por Meridiano Televisión?

Suscríbete a nuestros canales

La SPB entra en su séptima semana de competencia. Mira aquí cómo va la clasificación y cuáles juegos transmitirá, en vivo y gratis, Meridiano Televisión rumbo al final de la ronda regular.

Sintoniza a través de señal abierta gratuita o en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

SPB: en vivo para esta semana

SEMANA 7 DE BALONCESTO CRIOLLO

Martes 14 de abril: Diablos de Miranda vs Héroes de Falcón / inicio 7:00 p.m.

/ inicio 7:00 p.m. Miércoles 15 de abril: Cocodrilos de Caracas vs Guaiqueríes de Margarita / salto entre dos 7:00 p.m.

/ salto entre dos 7:00 p.m. Jueves 16 de abril: Diablos de Miranda vs Guaiqueríes de Margarita / balón al aire 7:00 p.m.

/ balón al aire 7:00 p.m. Sábado 18 de abril: Spartans Distrito Capital vs Diablos de Miranda / inicio 6:00 p.m.

/ inicio 6:00 p.m. Domingo 19 de abril: Marinos de Anzoátegui vs Centauros de Bolívar / salto entre dos 6:00p.m.

No te pierdas los mejores encuentros del baloncesto criollo a través de la multiplataforma deportiva de Venezuela: Meridiano.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube