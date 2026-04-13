Liga FUTVE: Carabobo aviva la pasión en el Misael Delgado con un triunfo ante UCV

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Desde el pitazo inicial, el ambiente en el Misael Delgado fue candente. La fanaticada granate, consciente de la importancia del duelo ante el actual campeón, empujó a su equipo con cánticos y banderas, creando un escenario digno de las grandes citas del fútbol nacional. Carabobo, contagiado por la energía de su gente, salió decidido a imponer condiciones.

Dominio granate y reacción tricolor en la primera mitad

La recompensa a la agresividad local llegó temprano. Apenas al minuto 9, Yohandry Orozco hizo explotar las tribunas al capitalizar la primera gran oportunidad del Granate, poniendo el 1-0 parcial. El Misael era una caldera. Sin embargo, la UCV, fiel a su estirpe de campeón, no se amilanó ante el ambiente hostil. El tricolor comenzó a adelantar líneas y logró la igualdad al minuto 26 gracias a Alexander Granko, silenciando momentáneamente el estadio.

Lejos de replegarse, el empate encendió aún más el partido. Carabobo redobló esfuerzos y recuperó la ventaja al minuto 29 por intermedio de Daniz, tras una jugada colectiva que desbordó la defensa ucevista. El duelo era un ida y vuelta incesante. Antes del descanso, la UCV volvió a igualar las acciones con un tanto de Vicente Rodríguez al 39', dejando un 2-2 en el marcador que reflejaba la paridad y la intensidad vivida en la cancha.

Carabobo sentencia en el segundo tiempo

La segunda mitad mantuvo la tónica de intensidad, pero Carabobo mostró mayor frescura y pegada. El momento cumbre de la remontada llegó al minuto 61, cuando Eric Ramírez transformó un penalti de manera efectiva para poner el 3-1. Este gol supuso un golpe anímico del que la UCV no pudo recuperarse, a pesar de sus intentos por reaccionar ante un Misael Delgado que no dejaba de alentar.

El Granate supo manejar los tiempos del partido con inteligencia, frustrando los ataques tricolores. La sentencia definitiva llegó en el tramo final del encuentro. Al minuto 84, Loureins Martínez aprovechó un espacio en la zaga rival para poner el definitivo 4-2, desatando la euforia total en las tribunas del Misael, que celebró con justicia el triunfo de su equipo sobre el campeón.

De cara a los retos internacionales

Esta victoria no solo tiene un valor fundamental en la tabla de posiciones local, sino que sirve de impulso anímico de cara a los compromisos internacionales de esta semana. Carabobo, que viene de vencer 1-0 a Bragantino en casa, se prepara ahora para una de sus pruebas más exigentes del año: la visita al Estadio Monumental para enfrentar a River Plate. Por su parte, la UCV, tras su contundente 3-1 sobre Libertad de Paraguay en el Olímpico, buscará pasar la página rápidamente y concentrarse en su próximo duelo continental.

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