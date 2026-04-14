Liga de Naciones Femenina: Venezuela recibe a Argentina en duelo clave por su primer Mundial

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El Estadio Metropolitano de Lara será la sede este martes 14 de abril del encuentro entre las selecciones femeninas de Venezuela y Argentina correspondiente a la Liga de Naciones, en busca de una de las dos plazas directas a la Copa del Mundo de 2027.

Tras cumplirse las jornadas previas, la selección de Argentina llega a este compromiso como líder de la clasificación con un total de 10 puntos. Por su parte, la Vinotinto ocupa actualmente la tercera casilla con 8 unidades, informó Meridiano.

La situación actual del combinado nacional se debe a la reciente derrota sufrida ante el combinado de Colombia por 2-1, resultado que desplazó a las venezolanas fuera de los puestos de acceso directo y las ubicó momentáneamente en zona de repechaje internacional.

Un triunfo de las dirigidas por Ricardo Belli en territorio larense alteraría el orden de la tabla, permitiendo que Venezuela alcance los 11 puntos y supere a la escuadra albiceleste en la lucha por la cima del torneo.

¿Qué se necesita para llegar a Brasil 2027?

El reglamento de la presente Liga de Naciones establece condiciones estrictas para obtener el boleto mundialista. La clasificación directa está reservada exclusivamente para los equipos que finalicen en el primer y segundo lugar de la tabla general.

Por otro lado, las selecciones que queden fuera de los dos primeros puestos deberán disputar una repesca internacional para intentar conseguir su cupo.

La Vinotinto Femenina apuesta por la localía en el Metropolitano de Lara para recuperar la regularidad defensiva y la efectividad goleadora en un compromiso que se llevará a cabo a las 7 de la noche.

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