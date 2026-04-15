Meridiano Televisión transmite en vivo la emoción del baloncesto español este abril

Disfruta gratis en señal abierta y streaming de los mejores partidos de la liga española de baloncesto

Por 2001online
Martes, 14 de abril de 2026 a las 08:50 pm
MoraBanc Andorra, UCAM Murcia, Hiopos Lleida, FC Barcelona Baloncesto, Unicaja Málaga, Valencia Basket y Real Madrid Baloncesto son solo algunos de los equipos que verás lo que resta de mes por Meridiano Televisión.

Calendario de baloncesto para abril

Semana 27/34
DOMINGO 19 DE ABRIL: HIOPOS LLEIDA VS BARCELONA / INICIO 6:00 A.M.

Semana 28/34
SÁBADO 25 DE ABRIL: UNICAJA VS HIOPOS LLEIDA / INICIO 12:00 P.M.
DOMINGO 26 DE ABRIL: VALENCIA BASKET VS REAL MADRID / INICIO 1:00 P.M.

Todos los encuentros estarán disponibles gratis en señal abierta, además de streaming en meridiano.net/meridianotv y en alta definición a través de SimplePlus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go. Vive cada jugada, triples y emociones en directo con la mejor cobertura deportiva de los especialistas en deportes.

Visite nuestra sección de Deportes

