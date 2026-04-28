Alarma en zona escolar de Houston: revelan videos de tiroteo tras reporte de hombre armado

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La policía de Houston publicó los videos de un operativo armado ocurrido el 25 de marzo en Glenmont Drive, tras una alerta sobre la presencia de un hombre armado cerca de una zona escolar.

El material ha generado atención pública al mostrar parte del procedimiento policial y el enfrentamiento que se produjo en el lugar.

El caso se originó cuando las autoridades recibieron un reporte sobre un individuo que portaba una bolsa rosa y un arma de fuego en las inmediaciones del área educativa, lo que activó una respuesta inmediata de seguridad.

Un agente acudió al sitio tras la alerta y localizó al sospechoso, identificado posteriormente como Bara’Atef Mohammad AlQudah. Según el informe oficial, el oficial intentó controlar la situación siguiendo los protocolos establecidos.

Sin embargo, el encuentro escaló rápidamente cuando el sujeto reaccionó de forma violenta ante la presencia policial, según lo informado por el medio Latinus.

De acuerdo con la versión de las autoridades, el sospechoso habría utilizado un arma de fuego contra el agente, lo que desencadenó un intercambio de disparos en plena vía pública, cerca de una zona escolar.

El enfrentamiento terminó cuando el individuo fue abatido en el lugar por el oficial que atendió el caso. El balance del operativo dejó al agente herido de forma leve, específicamente en el área del abdomen, mientras que el sospechoso murió en el sitio del suceso.

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