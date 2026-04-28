¿Aún esperas el cheque de estímulo? Por qué el plazo del IRS ya expiró para muchos

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Si esperabas recibir el dinero de los cheques de estímulo emitidos durante la pandemia, es fundamental que conozcas las actualizaciones más recientes del IRS.

Este martes 28 de abril de 2026, el panorama para reclamar estos fondos ha cambiado drásticamente, ya que el calendario legal ha seguido su curso.

Aquí te explicamos qué opciones te quedan y qué plazos han quedado atrás definitivamente.

El plazo para reclamar pagos venció

Los famosos "Créditos de Reembolso por Recuperación" (nombres oficiales del estímulo económico) tuvieron una ventana de reclamo limitada.

Pagos de 2021: el plazo final para presentar o enmendar una declaración de impuestos y solicitar el pago de ese año venció oficialmente el 15 de abril de 2025 .

Situación actual: al haber superado esa fecha, el IRS ya no procesa solicitudes nuevas para estos créditos, por lo que el dinero no reclamado ha regresado al fondo general del Tesoro.

¿Qué pasa si mi cheque se perdió, fue robado o destruido?

Si el IRS sí emitió tu pago pero nunca llegó a tus manos o sufrió algún percance físico, aún puedes tomar medidas. No se trata de reclamar un crédito nuevo, sino de rastrear uno ya enviado.

Línea Directa: Llama al IRS al 800-919-9835 para iniciar un rastreo de pago. Formulario 3911: puedes completar y enviar por correo o fax el Formulario 3911 (Declaración del Contribuyente sobre el Reembolso). Consulta Digital: lo más rápido es acceder a tu cuenta en línea del IRS. Allí podrás verificar el estado de todos tus pagos y confirmar si el sistema los marca como "enviados".

Preparación para la próxima temporada de impuestos

Aunque los cheques de estímulo son tema del pasado, la correcta presentación de tus impuestos actuales es vital para recibir otros beneficios (como el Crédito Tributario por Hijos).

Para la temporada de declaración de 2026 (que iniciará en febrero), recuerda que existen los centros VITA (Asistencia Voluntaria para la Declaración de Impuestos).

Estos programas ofrecen ayuda profesional gratuita para personas con ingresos limitados, discapacidades o que no dominan el inglés.

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