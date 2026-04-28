Tragedia en Miami Gardens: Niño de 11 años es atropellado por conductor que invadió la acera

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Una mañana que debía ser rutinaria se transformó en tragedia en Miami Gardens. Este martes, un niño de 11 años tuvo que ser trasladado de emergencia por aire tras ser atropellado por un conductor negligente que, en un intento desesperado por evadir el tráfico, decidió circular sobre la acera.

El incidente subraya los peligros de la conducción imprudente en zonas escolares y residenciales, dejando a un menor luchando por su recuperación.

Detalles del incidente en Miami Gardens

El atropello ocurrió aproximadamente a las 7:50 a.m., en plena hora punta escolar, cerca de la cuadra 18800 del noroeste y la avenida 12. Según el reporte de la policía de Miami Gardens:

La maniobra: el conductor de un Ford Fusion negro viajaba hacia el sur a alta velocidad. Al encontrarse con una congestión vehicular, subió su vehículo al andén (acera).

El choque: en su trayectoria sobre la acera, el vehículo impactó primero contra un árbol y, posteriormente, golpeó al menor de 11 años.

Rescate: debido a la gravedad del impacto, el niño sufrió un fuerte golpe en la cabeza. Los bomberos de Miami-Dade coordinaron su traslado en helicóptero al Centro de Trauma Ryder, del Hospital Jackson Memorial.

Estado de salud y detención

El helicóptero de rescate utilizó los terrenos de la Miami Norland School para aterrizar y realizar el traslado. Aunque el menor se encuentra en condición estable, los bomberos advirtieron que sus heridas son graves.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si el niño es estudiante de dicho plantel educativo.

En cuanto al responsable, la policía actuó con rapidez:

"El conductor fue puesto bajo custodia policial y será trasladado a la cárcel por conducción temeraria", confirmaron las autoridades de Miami Gardens.

Un recordatorio sobre la seguridad vial

Este evento ha generado una ola de indignación entre los residentes locales, quienes denuncian la agresividad de algunos conductores durante las horas de entrada a las escuelas.

Las autoridades han reiterado que las aceras son espacios exclusivos para peatones y que maniobras como la realizada por el conductor del Ford Fusion son delitos criminales con consecuencias devastadoras.

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