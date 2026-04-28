Emitirán pasaportes con la imagen de Trump: ¿Quiénes pueden solicitarlo?

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El Departamento de Estado confirmó este martes que emitirá una serie limitada de pasaportes estadounidenses con el rostro de Donald Trump para conmemorar el 250º aniversario de la Declaración de Independencia.

La imagen del mandatario aparecerá superpuesta sobre el documento histórico e incluirá su firma, una medida que rompe con la tradición democrática de utilizar paisajes o monumentos nacionales en los documentos de identidad.

Promoción limitada

Según el portavoz oficial Tommy Pigott, esta edición especial solo se tramitará en las oficinas de Washington DC hasta agotar existencias, según detalla la agencia AFP.

Esta acción se suma a otros cambios recientes como la inclusión de la rúbrica presidencial en los billetes de dólar y el renombrado de instituciones culturales en la capital.

Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo de personalización del entorno gubernamental que Trump impulsa desde su regreso al poder en 2025.

Impacto

La incorporación de su efigie en el pasaporte es un hecho importante sin precedentes modernos en las democracias occidentales, donde usualmente se privilegian iconos como la Estatua de la Libertad o hitos científicos como el alunizaje.

Con la celebración del cuarto de siglo de la nación en julio, esta medida refuerza la presencia de la imagen presidencial en la simbología estatal, una tendencia que ya es visible en diversos edificios federales y pancartas que decoran las calles de Washington.

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