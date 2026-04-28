Juez de EEUU ordena reactivar solicitudes de green card frenadas por Trump: sepa quiénes aplica

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El sistema judicial estadounidense asesta un golpe a las políticas migratorias restrictivas de la administración Trump, tras el fallo emitido por el juez George L. Russell III en Maryland.

La sentencia obliga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a reactivar de inmediato el procesamiento de "green cards" para ciudadanos de países bajo restricciones de viaje, quienes mantenían sus trámites congelados sin una base legal sólida. }}

Impacto

Esta decisión técnica, que abarca un expediente de 39 páginas, señala que la administración incurrió en una suspensión indefinida de derechos al negarse a emitir resoluciones, una práctica que el tribunal calificó como una parálisis administrativa injustificada.

La reactivación de estos expedientes representa un alivio importante para miles de inmigrantes que, a pesar de residir legalmente en el país y haber pagado las tasas correspondientes, enfrentaban un limbo burocrático según detalla Univisión.

Beneficiados

Aunque el fallo beneficia directamente a los 83 demandantes iniciales, expertos en derecho migratorio anticipan un efecto dominó que podría desbloquear parte de los millones de solicitudes acumuladas en el sistema.

Al rechazar el argumento oficial de que los tribunales no pueden intervenir en estos procesos, el juez reafirma la obligación del Gobierno de emitir respuestas en plazos razonables, devolviendo la operatividad a una agencia que utilizaba el origen nacional como único criterio para detener el avance de la residencia permanente.

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