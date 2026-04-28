Trump exige despido de Jimmy Kimmel tras comentario sobre Melania: ¿Qué dijo el animador?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de EEUU, Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, lanzaron una ofensiva pública contra la cadena ABC exigiendo el despido inmediato del presentador Jimmy Kimmel.

La controversia estalló tras un monólogo donde el comediante calificó a Melania como una "viuda expectante", apenas 48 horas antes de que un hombre armado desatara un tiroteo en las inmediaciones de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El mandatario calificó el sketch como un "despreciable llamado a la violencia" a través de Truth Social, vinculando directamente la retórica de los medios con los recientes ataques contra su integridad y la de su equipo de trabajo.

Declaraciones

Melania Trump rompió su habitual hermetismo mediático mediante una declaración en X, donde describió las palabras de Kimmel como una herramienta divisiva y "corrosiva" que agrava la crispación política en el país.

Según informa NBC News, esta confrontación ocurre en un momento de máxima tensión de seguridad, especialmente tras los intentos de magnicidio previos sufridos por Trump en Butler, Pensilvania, y West Palm Beach, Florida.

Resulta importante destacar que la primera dama ha manifestado una preocupación creciente por los protocolos de protección de su familia, un tema central en su reciente documental, mientras la Casa Blanca cuestiona si Disney permitirá que el presentador continúe al aire tras este nuevo escándalo.

Presión

La cadena ABC se encuentra bajo una presión sin precedentes, considerando que hace apenas siete meses suspendió temporalmente a Kimmel por comentarios polémicos relacionados con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Aunque el presentador renovó su contrato en diciembre de 2025, las acusaciones de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, y la gravedad del tiroteo en Washington ponen en duda la permanencia del programa nocturno.

Por ahora, ni Disney ni los representantes del comediante han emitido una respuesta oficial ante las demandas de cese de funciones exigidas por la administración presidencial.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.