Disney enfrenta millonaria demanda: turista denuncia pesadilla por chinches en famoso hotel de Florida

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Un turista de Florida exige una indemnización superior a los $50,000 tras denunciar una severa infestación de chinches en el hotel Disney’s All-Star Sports Resort.

El demandante, identificado como David Besse, sostiene que su estancia en mayo de 2022 le provocó lesiones físicas permanentes, angustia mental y cicatrices visibles debido a múltiples picaduras durante su alojamiento.

La querella legal responsabiliza directamente a la compañía por la falta de inspección adecuada en este complejo, el cual destaca como una de las opciones más económicas del área de Orlando con cerca de 2,000 habitaciones disponibles para el público.

Alegatos

A pesar de que expertos en viajes defienden el mantenimiento constante y las renovaciones de las instalaciones de Disney, esta demanda se suma a un historial de conflictos legales similares para el gigante del entretenimiento.

Resulta importante recordar que la empresa ya desembolsó $100,000 en 2022 para cerrar un caso similar en el Disneyland Hotel, lo que eleva las alarmas sobre la gestión de plagas en sus complejos según detalla El Diario NY.

Aunque la Agencia de Protección Ambiental (EPA) no cataloga a las chinches como vectores de enfermedades, su presencia representa un problema de salud pública que puede derivar en reacciones alérgicas graves y pérdidas económicas significativas para los huéspedes afectados.

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