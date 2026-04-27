Seguro Social de EEUU depositará hasta $5.000 este viernes: sepa quiénes aplican

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La Administración del Seguro Social (SSA) inicia mayo con el desembolso de fondos para millones de ciudadanos bajo un cronograma de pagos escalonado.

El viernes 1 de mayo, la agencia priorizará el depósito de recursos para los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), sector que incluye a adultos mayores y personas con discapacidades o ceguera.

Asimismo, los jubilados que comenzaron a recibir sus prestaciones antes de mayo de 1997 verán reflejados sus montos en esta misma jornada, garantizando el acceso a capital para cubrir necesidades básicas como alimentación y vivienda a principios de mes.

Montos

Es importante que los beneficiarios consideren que las cifras varían drásticamente según el historial laboral y la edad de retiro según detalla El Diario NY.

El promedio para jubilados ronda los $2 071. Quienes retrasaron su retiro hasta los 70 años pueden percibir hasta $5 181 mensuales en 2026.

Por su parte, los pagos del SSI alcanzan un máximo de $994 para individuos y $1 491 para parejas.

Las autoridades recomiendan esperar un margen de tres días hábiles antes de reportar cualquier retraso en la transferencia, ya que la saturación del sistema bancario suele influir en la disponibilidad inmediata del efectivo.

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