Cierra este 30 de abril: cómo aplicar al programa Housing Choice Voucher en Maryland

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El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland (DHCD) anunció la apertura de la lista de espera para el programa Housing Choice Voucher, una oportunidad clave para familias que requieren asistencia económica en el pago de su alquiler.

De acuerdo con el reporte, las solicitudes se recibirán exclusivamente vía internet y el proceso concluirá este jueves 30 de abril a las 5:00 p.m.

La convocatoria está dirigida a residentes de los siguientes condados en la costa este:

Caroline, Dorchester, Kent, Somerset, Talbot, Wicomico y Worcester.

También se incluye a residentes de la ciudad de Elkton, donde además está disponible el programa Project-Based, vinculado a unidades en complejos residenciales específicos.

¿Quiénes son elegibles para la ayuda?

El programa está diseñado para apoyar a familias de bajos ingresos, adultos mayores y personas con discapacidades.

Además, se establece como requisito primordial que el ingreso total del hogar no debe superar el 50% del ingreso medio del área o zona metropolitana donde se solicita.

Es importante destacar que el beneficio está limitado a ciudadanos estadounidenses y a extranjeros que posean un estatus migratorio elegible.

Esto incluye a diversas categorías de no ciudadanos que residen legalmente en el país.

Cómo aplicar al Housing Choice Voucher en Maryland

El solicitante debe ingresar al sitio web oficial del Departamento de Vivienda de Maryland (DHCD).

Se requiere un correo electrónico válido y activo, ya que todas las notificaciones llegarán por esa vía,, y crear una contraseña segura para poder consultar el estatus de la solicitud más adelante.

Al momento de llenar el formulario en línea, el solicitante debe tener a mano:

Nombres completos, fechas de nacimiento y números de Seguro Social (SSN) o números de registro de extranjero (A-Number) de todos los miembros del hogar.

Monto total de ingresos brutos anuales de la familia (empleos, pensiones, ayudas, etc.).

Una dirección postal donde pueda recibir correspondencia física si es necesario.

Durante el proceso, el sistema preguntará para qué lista de espera desea aplicar. Asegúrate de seleccionar el condado correcto de la costa este (Caroline, Dorchester, Kent, Somerset, Talbot, Wicomico, Worcester o Elkton).

Una vez enviada la solicitud, el sistema generará un número de confirmación.

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