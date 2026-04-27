Aumento de salario confirmado en Los Ángeles: estos son los trabajadores que cobrarán más

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A partir del 1 de julio de 2026, el salario mínimo en la ciudad de Los Ángeles y en las áreas no incorporadas del condado tendrá un aumento considerable.

Este cambio busca aliviar el impacto de la inflación y el elevado costo de vida en la región.

Este aumento no es algo aislado; responde a las ordenanzas locales que conectan el pago por hora con el Índice de Precios al Consumidor (CPI).

¿De cuánto será el nuevo salario mínimo en Los Ángeles?

Según la Oficina de Estándares Salariales de Los Ángeles (Wages LA), el salario en la ciudad va a aumentar de los $17.87 actuales a $18.42 por hora.

Este ajuste de 55 centavos refleja el compromiso de la ciudad de asegurar que los empleados mantengan su poder adquisitivo, especialmente con el aumento de los precios de productos y servicios básicos.

Por otro lado, el Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles (DCBA) ha confirmado que en las áreas no incorporadas del condado, la tasa subirá a $18.47 por hora.

Es muy importante que los empleados verifiquen si su lugar de trabajo está en una zona incorporada (como Santa Mónica o Pasadena, que tienen sus propias regulaciones) o si está bajo la jurisdicción del condado.

Grupos beneficiados y sectores específicos que se beneficiarán del aumento de salario en Los Ángeles

Aunque el aumento general afecta a la mayoría de los trabajadores por hora, hay ciertos sectores que experimentarán cambios aún más significativos debido a legislaciones adicionales:

Trabajadores de hoteles: De acuerdo con la Ordenanza de Salario Mínimo para Trabajadores de Hoteles de la Ciudad de Los Ángeles, aquellos que laboran en hoteles con más de 60 habitaciones podrían recibir compensaciones extras si su empleador no les proporciona beneficios de salud.

Para julio de 2026, se prevé un beneficio de salud de $8.15 por hora que se sumará al salario si no se ofrece cobertura médica.

Sector salud y comida rápida: Es fundamental recordar que estos sectores están regulados por leyes estatales independientes.

Los trabajadores de comida rápida en California ya disfrutan de un salario mínimo de $20 por hora, mientras que el personal del sector salud tiene una escala que alcanzará hasta los $25 por hora en los próximos años, dependiendo del tamaño de la instalación.

Obligaciones para los empleadores

Las autoridades locales subrayan que todos los empleadores, sin importar cuántos trabajadores tengan, deben seguir esta normativa.

La ley exige que las empresas coloquen de manera visible el póster oficial del salario mínimo en el lugar de trabajo, tanto en inglés como en español.

Fuentes oficiales, como el Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR), recuerdan a los trabajadores que el robo de salarios —pagar menos de lo que se establece legalmente— es un delito.

Si un empleado se da cuenta de que su cheque de julio no refleja el aumento, tiene la opción de presentar una queja formal ante la Oficina de Estándares Salariales de la ciudad o el condado.

¿Cuál será el impacto del aumento de salario mínimo en la comunidad de Los Ángeles?

Los expertos en economía apuntan que, aunque el aumento beneficia a los trabajadores de bajos ingresos, también ejerce presión sobre los pequeños negocios para que ajusten sus precios.

Sin embargo, eventos internacionales como la cercanía del Mundial de la FIFA y los Juegos Olímpicos han llevado a la ciudad a asegurar salarios más competitivos, con el fin de mantener una fuerza laboral estable en el sector de servicios.

Para más detalles, los ciudadanos pueden visitar los sitios oficiales de wagesla.lacity.gov y dcba.lacounty.gov.

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