DeSantis lanza nuevo beneficio para estos niños en Florida: así puedes solicitarlo

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha dado a conocer la expansión de un beneficio importante que busca fomentar el ahorro para la educación superior desde la etapa preescolar.

Gracias a una colaboración estratégica entre el programa de Pre-Kindergarten Voluntario (VPK) y el plan Florida Prepaid College, las familias con niños de 4 años ahora pueden acceder a un incentivo económico directo para comenzar el fondo universitario de sus pequeños.

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Educación de Florida (FLDOE) y la oficina del Gobernador, más de 13,000 familias ya han aprovechado esta iniciativa en los primeros meses de su implementación en 2026.

¿De qué se trata el beneficio de DeSantis para los niños de cuatro años?

Este programa ofrece un apoyo inicial de $100 a las familias que inscriban a sus pequeños en el programa VPK y, al mismo tiempo, abran una cuenta de ahorros para la universidad mediante un plan Florida Investment 529.

La idea detrás de este incentivo es ayudar a los padres a comenzar a planificar el futuro académico de sus hijos sin que les cueste un centavo extra, conectando el aprendizaje temprano con las herramientas de ahorro que ofrece el estado.

"Estamos facilitando más que nunca que las familias puedan planificar el futuro de sus hijos", comentó DeSantis en un comunicado reciente emitido por la Gobernación de Florida.

Requisitos para obtener los $100 dólares y el VPK en Florida

Si quieres acceder a este beneficio económico y al programa educativo gratuito, hay algunas condiciones básicas que debes cumplir:

Tanto el niño como su tutor legal deben vivir actualmente en el estado de Florida.

El niño tiene que cumplir 4 años antes del 1 de septiembre del año escolar en curso.

Es necesario completar el proceso de registro a través del Family Portal (Portal Familiar) del estado.

Es importante mencionar que el programa VPK es gratuito y voluntario, y no hay requisitos de nivel de ingresos familiares para participar en la educación preescolar ni para recibir el bono de ahorro.

¿Cómo solicitar el beneficio para los niños de cuatro años en Florida?

El proceso se ha vuelto mucho más fácil para que los padres puedan gestionar todo de manera digital. Según la Coalición de Aprendizaje Temprano (ELC) y el sitio oficial VPK Help, aquí están los pasos a seguir:

Paso 1: Documentación. Asegúrese de tener a mano una prueba de residencia, como una factura de servicios públicos o un contrato de arrendamiento, y una prueba de la edad de su hijo, que puede ser un certificado de nacimiento o un pasaporte.

Paso 2: Registro en el Family Portal. Visite el portal oficial del Departamento de Educación e inicie su solicitud para el Certificado de Elegibilidad del VPK.

Paso 3: Apertura de la cuenta 529. Durante el proceso de inscripción al VPK, el sistema le ofrecerá la opción de vincular o abrir una cuenta de Florida Investment 529. Al completar este paso, se le asignará un incentivo de $100 dólares.

Paso 4: Elección del proveedor. Una vez que tenga el certificado, los padres deben presentarlo en el centro educativo o escuela privada de su elección que participe en el programa VPK.

¿Cuál es el impacto en la economía familiar en Florida?

La administración estatal ha destacado que esta medida, junto con la congelación de las matrículas en universidades públicas, tiene como objetivo mitigar el efecto de la inflación en los hogares de Florida.

Según fuentes del Boca Raton Tribune y comunicados de prensa de la FLDOE, el estado está trabajando para que la transición del preescolar a la educación superior sea más accesible desde el punto de vista financiero.

Si deseas más información, las autoridades sugieren visitar el sitio oficial fldoe.org o ponerte en contacto con las oficinas locales de la Coalición de Aprendizaje Temprano en tu condado.

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