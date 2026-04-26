Asistencia pública

Cómo solicitar SNAP y recibir tu tarjeta EBT para comida gratis en Nueva York

Cómo registrarse en el sistema digital del gobierno del estado de NY para recibir tu tarjeta

Por Mariana Pérez Guerra
Domingo, 26 de abril de 2026 a las 07:15 pm
Cómo solicitar SNAP y recibir tu tarjeta EBT para comida gratis en Nueva York

Para las personas que enfrentan dificultades económicas en Nueva York, el portal myBenefits es la herramienta principal para gestionar el SNAP (cupones de alimentos) y otras ayudas estatales.

Aquí tienes la guía directa y sin vueltas para abrir tu cuenta y solicitar el beneficio.

1. Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de tener a mano:

  • Un correo electrónico activo.
  • Tu número de Seguro Social (SSN).
  • Información sobre tus ingresos (recibos de pago) y gastos (renta, servicios).

2. Paso a paso para crear la cuenta

El portal myBenefits utiliza el sistema de identificación del estado de Nueva York.

  1. Entra a mybenefits.ny.gov.
  2. Haz clic en "Log in" (Iniciar sesión) o "Create an Account" (Crear una cuenta).
  3. Selecciona "Individual".
  4. Completa el formulario con tu nombre, correo y elige un nombre de usuario y contraseña.
  5. Confirma tu correo: Recibirás un enlace de activación. Debes hacer clic en él para que la cuenta funcione.

Una vez que tengas tu usuario de NY.gov, vuelve a la página de myBenefits e inicia sesión. El sistema te pedirá completar tu perfil de usuario con datos personales básicos para empezar a solicitar programas.

3. Cómo solicitar el SNAP

Una vez dentro de tu panel de control:

  1. Haz clic en el botón "Apply for SNAP".
  2. Completa la solicitud: Tendrás que responder preguntas sobre quiénes viven contigo y cuánto dinero entra al hogar.
  3. Sube los documentos: Puedes tomar fotos a tus comprobantes de identidad y domicilio y cargarlos directamente desde tu celular o computadora.
  4. Enviar: Al finalizar, recibirás un número de confirmación. Guárdalo.

4. ¿Qué sigue después de enviar la solicitud?

  • La entrevista: Un trabajador social te llamará para una entrevista telefónica. Atento a números desconocidos, ya que suelen llamar desde líneas gubernamentales.
  • La tarjeta EBT: Si eres aprobado, recibirás por correo postal tu tarjeta Common Benefit Identification Card (CBIC), que funciona como una tarjeta de débito en supermercados.

¿Necesitas ayuda extra?

  • Línea directa de SNAP NY: 1-800-342-3009.
  • Si no tienes internet: Puedes acudir a cualquier oficina local del DSS (Departamento de Servicios Sociales) o de la HRA en NYC para hacer el trámite en persona.

Nota: Recuerda que si recibes SNAP, también podrías calificar automáticamente para otras subvenciones como el LIHEAP (ayuda para pagar la calefacción o luz). No olvides preguntar por eso durante tu entrevista.

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