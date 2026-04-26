Cómo solicitar SNAP y recibir tu tarjeta EBT para comida gratis en Nueva York

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Para las personas que enfrentan dificultades económicas en Nueva York, el portal myBenefits es la herramienta principal para gestionar el SNAP (cupones de alimentos) y otras ayudas estatales.

Aquí tienes la guía directa y sin vueltas para abrir tu cuenta y solicitar el beneficio.

1. Requisitos previos

Antes de empezar, asegúrate de tener a mano:

Un correo electrónico activo.

Tu número de Seguro Social ( SSN ).

). Información sobre tus ingresos (recibos de pago) y gastos (renta, servicios).

2. Paso a paso para crear la cuenta

El portal myBenefits utiliza el sistema de identificación del estado de Nueva York.

Entra a mybenefits.ny.gov. Haz clic en "Log in" (Iniciar sesión) o "Create an Account" (Crear una cuenta). Selecciona "Individual". Completa el formulario con tu nombre, correo y elige un nombre de usuario y contraseña. Confirma tu correo: Recibirás un enlace de activación. Debes hacer clic en él para que la cuenta funcione.

Una vez que tengas tu usuario de NY.gov, vuelve a la página de myBenefits e inicia sesión. El sistema te pedirá completar tu perfil de usuario con datos personales básicos para empezar a solicitar programas.

3. Cómo solicitar el SNAP

Una vez dentro de tu panel de control:

Haz clic en el botón "Apply for SNAP". Completa la solicitud: Tendrás que responder preguntas sobre quiénes viven contigo y cuánto dinero entra al hogar. Sube los documentos: Puedes tomar fotos a tus comprobantes de identidad y domicilio y cargarlos directamente desde tu celular o computadora. Enviar: Al finalizar, recibirás un número de confirmación. Guárdalo.

4. ¿Qué sigue después de enviar la solicitud?

La entrevista: Un trabajador social te llamará para una entrevista telefónica. Atento a números desconocidos , ya que suelen llamar desde líneas gubernamentales.

Un trabajador social te llamará para una entrevista telefónica. , ya que suelen llamar desde líneas gubernamentales. La tarjeta EBT: Si eres aprobado, recibirás por correo postal tu tarjeta Common Benefit Identification Card (CBIC), que funciona como una tarjeta de débito en supermercados.

¿Necesitas ayuda extra?

Línea directa de SNAP NY: 1-800-342-3009.

1-800-342-3009. Si no tienes internet: Puedes acudir a cualquier oficina local del DSS (Departamento de Servicios Sociales) o de la HRA en NYC para hacer el trámite en persona.

Nota: Recuerda que si recibes SNAP, también podrías calificar automáticamente para otras subvenciones como el LIHEAP (ayuda para pagar la calefacción o luz). No olvides preguntar por eso durante tu entrevista.

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