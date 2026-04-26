Nueva York te paga por tus quejas: Cómo ganar una tarjeta OMNY de 100 dólares con la MTA

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La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) ha lanzado oficialmente su encuesta de primavera "Customers Count" 2026, y para motivar a los participantes, están ofreciendo una tarjeta OMNY de 100 dólares, lo que equivale a aproximadamente 33 viajes gratuitos en la red de transporte de la ciudad.

Pasos para participar y ganar esos 100 dólares en una tarjeta OMNY en Nueva York

Participar es muy fácil y no te llevará más de unos minutos, mucho menos de lo que suele tardar un tren en hora punta. Según la información oficial de la MTA, aquí tienes los pasos a seguir:

1. Accede al portal oficial: Visita la página web de la MTA o busca directamente el enlace de la encuesta "Spring 2026 Customers Count".

2. Selecciona tu idioma: La plataforma ofrece opciones en nueve idiomas, incluido el español, para que todos los neoyorquinos puedan compartir su opinión.

3. Califica el servicio: Responde a preguntas sobre la frecuencia de los trenes, la limpieza de las estaciones, la seguridad y tu experiencia general en los últimos seis meses.

4. Registra tus datos: Al finalizar, asegúrate de marcar la casilla para participar en el sorteo de una de las 50 tarjetas OMNY de 100 dólares.

Si prefieres una atención más personalizada, la fuente oficial indica que puedes llamar al 844-465-7471 para realizar la encuesta por teléfono con un asistente.

¿Por qué tu opinión es tan importante para la MTA de Nueva York?

Este programa no es solo un sorteo; es una herramienta clave para recopilar datos. Shanifah Rieara, la Directora de Atención al Cliente de la MTA, comentó recientemente que las respuestas que recibimos influyen directamente en las decisiones sobre inversiones y mejoras en el sistema.

El presidente de NYC Transit, Demetrius Crichlow, enfatizó que no hay nada más valioso que la retroalimentación de quienes "viven" el sistema a diario.

En la edición de otoño de 2025, más de 92.000 personas compartieron sus opiniones, lo que demuestra el gran interés de los ciudadanos por mejorar su movilidad urbana.

Fecha límite y detalles importantes: Tienes hasta el domingo 3 de mayo de 2026 para enviar tus comentarios.

Es fundamental recordar que ganar este bono de 100 dólares es especialmente relevante este año, ya que fuentes como Secret NYC e Infobae han informado que el costo de la tarjeta física OMNY podría duplicarse a mediados de este año.

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