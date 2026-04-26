Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este lunes 27 de abril

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La localidad de Wauchula, en el condado de Hardee, será sede de una nueva jornada de repartición de alimentos el próximo lunes 27 de abril de 2026. La actividad está programada para iniciar a las 9:00 a. m. y se extenderá hasta las 11:00 a. m., o hasta que se agoten las existencias disponibles. El evento es organizado por CFHC y cuenta con el patrocinio oficial de Central Florida Health Care, institución que proveerá los insumos básicos para los asistentes que acudan al punto de encuentro establecido.

Ubicación y datos para el GPS

El punto exacto de la distribución de alimentos es la sede de CFHC Wauchula, situada en la dirección: 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873. Se recomienda a los interesados ingresar estas coordenadas en sus dispositivos de navegación con antelación para asegurar su llegada puntual al recinto.

Indicaciones para quienes viajan en vehículo

Si se conduce desde el norte o el sur por la US-17, debe girar hacia el oeste en W Main St y posteriormente tomar N 8th Ave hasta llegar a Cobb Ct. Es un requisito indispensable presentarse con la maleta del carro desocupada, ya que el personal logístico colocará las cajas de suministros directamente en el maletero para agilizar el proceso.

Traslados en transporte público (Bus)

Para los usuarios que utilicen el sistema de autobuses locales o servicios de transporte regional, es necesario verificar las paradas más cercanas a la intersección de Main St y la 8va Avenida. El tramo final de caminata hasta la sede de Cobb Ct puede ser de varias cuadras. Se recomienda estrictamente llevar un carrito con ruedas o una maleta con soporte, dado que los paquetes de productos suelen ser voluminosos y pesados para ser cargados manualmente durante los trayectos a pie.

Recomendaciones generales para los asistentes

Debido a la alta demanda habitual en estos operativos, se aconseja llegar al menos 30 minutos antes del inicio de la jornada (8:30 a. m.) para asegurar un turno en la fila. Es importante portar una identificación vigente, ya que algunas organizaciones aliadas podrían solicitar datos básicos para el registro de beneficiarios. Los organizadores han indicado que la entrega se realizará por orden de llegada y que el stock de productos es limitado.



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