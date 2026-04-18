Disney abre montaña rusa de Los Muppets: la nueva atracción combina adrenalina y humor en Florida

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El mundo del entretenimiento temático evoluciona para capturar la atención de nuevas generaciones mientras apela a la nostalgia de los clásicos televisivos. Los visitantes de Florida buscan experiencias que combinen la emoción de las fuerzas G con narrativas visuales envolventes y humorísticas.

Las reformas en las instalaciones mecánicas permiten que los parques mantengan su vigencia y frescura en un mercado turístico altamente competitivo. Esta transformación asegura que los espacios icónicos del complejo sigan como puntos de parada obligatoria para los viajeros de todo el mundo.

La compañía Walt Disney World Resort confirma que el parque de Disney estrena montaña rusa con temática de Los Muppets el próximo 26 de mayo de 2026. Además, la atracción Rock 'n' Roller Coaster reabrirá tras permanecer cerrada desde principios de año para su remodelación total.

¿Qué sorpresas tecnológicas trae la montaña rusa de Los Muppets?

La instalación presentará por primera vez figuras Audio-Animatronics de Scooter y los característicos pingüinos músicos dentro de un estudio de grabación. Estos elementos mecánicos de alta precisión sumergen a los turistas en una historia donde deben llegar a tiempo a un concierto masivo.

El recorrido mantiene su estructura de alta velocidad, pero ahora utiliza una "limusina muy rápida" modificada por Muppet Labs para surcar las calles de Hollywood. Esta narrativa sustituye el ambiente de rock pesado por una travesía llena de giros, vueltas y el caos divertido de las marionetas.

Disney integra cinco pistas musicales diferentes de la agrupación The Electric Mayhem para que cada viaje resulte en una experiencia auditiva distinta para el público. La colaboración con artistas invitados refuerza el papel protagonista que la música desempeña en este relanzamiento este semestre.

¿Quiénes participan en el debut de montaña rusa de Los Muppets?

La reforma incluye cameos visuales de fanáticos célebres de la franquicia como Danny Trejo, Neil Patrick Harris y Wayne Brady durante el trayecto. Estas celebridades aparecen en pantallas y elementos escenográficos para guiar a los visitantes a través de los desafíos del camino por carretera.

El parque Disney’s Hollywood Studios busca con este cambio revitalizar una zona que anteriormente rendía tributo a la banda Aerosmith desde finales de los noventa. Los personajes creados por Jim Henson ofrecen un tono más familiar y universal que encaja con la visión actual del resort.

Los ingenieros de Disney trabajaron durante meses para sincronizar las luces y los efectos especiales con las nuevas melodías de la banda de Dr. Teeth. Este esfuerzo técnico garantiza que la transición de una temática a otra mantenga los estándares de calidad que caracterizan a la marca.

¿Cómo planificar su visita en el parque de Disney?

La atracción se ubica en uno de los cuatro parques principales de Florida, junto a Magic Kingdom, Epcot y Disney’s Animal Kingdom, en la ciudad de Orlando. Se recomienda a los turistas utilizar los sistemas de reserva anticipada para evitar las largas filas que genera este estreno mundial.

Conocer que el Parque de Disney estrena montaña rusa con temática de Los Muppets permite a las familias organizar su itinerario de verano con mayor antelación este 2026. La mezcla de comedia y velocidad promete convertir a este sitio en el epicentro de la diversión en Hollywood Studios.

Disfrute de la magia de las marionetas más famosas de la televisión en un entorno diseñado para la máxima adrenalina y risas. La reapertura de mayo marca el inicio de una nueva era para los fanáticos de Scooter, la Rana René y el resto del elenco.

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