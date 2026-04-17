Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este viernes 17 de Abril

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La jornada de asistencia para el suministro de alimentos está programada para este sábado 18 de abril de 2026 en distintos puntos del estado. Las actividades, que cuentan con el respaldo de entidades como United Way y organizaciones comunitarias, se llevarán a cabo en horarios matutinos. Se informa a los interesados que cada locación tiene requisitos específicos de logística y acceso que deben cumplirse para garantizar la recepción de los insumos.

Distribución en Highlands: Primera Iglesia Metodista de Sebring

Indicaciones para conductores: Si viaja por la US-27, tome la salida hacia el centro de Sebring por la FL-17 (Ridgewood Dr) y gire en Pine St hacia el sur. Se requiere que los beneficiarios asistan con la maleta del vehículo totalmente desocupada. Nota importante: Esta agencia exige registro previo para participar en la distribución.

Indicaciones para usuarios de bus: Utilice las rutas de transporte del condado de Highlands que circulan por Ridgewood Dr. Deberá bajar en las cercanías del Circle Park y caminar aproximadamente dos cuadras hacia Pine St. Se recomienda llevar un carrito con ruedas o maleta para cargar los productos.

Distribución en Hillsborough: Parque Comunitario y Centro de Vida

Hora: 9:00 a 12:00 h.

Organizador: Healthy Living Events.

Dirección GPS: 6105 E Sligh Ave, Tampa, FL 33617.

Indicaciones para conductores: Desde la I-75, tome la salida de Sligh Ave hacia el oeste. Si viene por la I-225, diríjase hacia el este por Sligh Ave. Al llegar al punto de control, el maletero debe estar vacío para que el personal coloque los paquetes.

Indicaciones para usuarios de bus: Puede tomar la ruta 32 de HART, que transita directamente por Sligh Ave. La parada se encuentra frente al complejo comunitario. El trecho por caminar es mínimo, pero se aconseja llevar implementos para cargar peso.

Distribución en Pinellas: Impacto Positivo

Hora: 9:30 a 11:00 h.

Organizador: Positive Impact.

Dirección GPS: 1770 22nd St S, St. Petersburg, FL 33711.

Indicaciones para conductores: Desde la I-275, tome la salida hacia 22nd Ave S en dirección oeste y luego gire hacia el norte en 22nd St S. Es obligatorio acudir con la maleta desocupada para facilitar la carga.

Indicaciones para usuarios de bus: Utilice la ruta 22 del sistema PSTA. Si viene del norte, realice el trasbordo en el Grand Central Station hacia las rutas que bajen por la 22nd St S. La parada está a pocos metros del sitio. Se requiere llevar maleta o carrito para los enseres.

Distribución en Hillsborough: Iglesia Adventista de Dover

Hora: 9:30 a 11:30 h.

Organizador: Generations Renewed.

Dirección GPS: 14202 Downing St. Dover, FL 33527.

Indicaciones para conductores: Desde la SR-60, tome la salida hacia Dover Rd en dirección norte y luego gire a la derecha en Downing St. Se reitera la necesidad de tener la maleta del auto libre de objetos.

Indicaciones para usuarios de bus: Debe usar la ruta 46 de HART. Dependiendo de su origen, conecte en el Westfield Brandon Mall. Al bajar en Dover Rd, deberá caminar aproximadamente 10 minutos por Downing St hasta la sede de la iglesia. Se recomienda llevar equipo de carga manual.

Recomendaciones generales

Se aconseja a los asistentes llegar a los lugares de distribución al menos 45 minutos antes de la hora de inicio, ya que los suministros suelen agotarse rápidamente y se entregan estrictamente por orden de llegada. En el caso de Sebring, verifique su estatus de registro antes de movilizarse al sitio.

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