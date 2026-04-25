Cómo acceder al banco de pañales para adultos mayores en Florida

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Un programa de asistencia técnica y material ha comenzado a operar en el oeste de Florida para mitigar el gasto que representan los productos de higiene personal para adultos y jóvenes con necesidades especiales.

Bajo el nombre de "Pañales para la Dignidad", esta iniciativa funciona como un banco de suministros que entrega de forma gratuita y anónima paquetes de pañales adhesivos, ropa de entrenamiento y compresas. El proyecto surge como respuesta a la demanda de familias y adultos mayores que enfrentan dificultades financieras para adquirir de manera regular estos artículos esenciales para el cuidado diario.

Red de centros y logística de entrega

La distribución de los pañales y otros insumos se realiza a través de una red de organizaciones aliadas distribuidas en puntos estratégicos de St. Petersburg, Clearwater, Largo y Safety Harbor. Entre los lugares participantes destacan el Centro de Vida Daystar, el Centro Enoch Davis y la Clínica Gratuita de St. Pete. Cada establecimiento maneja sus propios inventarios y calendarios de entrega, por lo que las autoridades recomiendan a los interesados comunicarse previamente con el centro más cercano para verificar la disponibilidad de tallas y los horarios de atención al público.

Canales de atención y contacto

Para facilitar el acceso a la información, se ha dispuesto una línea de ayuda centralizada a través del número 1-800-963-5337 o el 727-217-8111. Mediante estos canales, los residentes de los condados de Pinellas y Pasco pueden consultar la ubicación exacta de los centros de acopio y los requisitos específicos para la recepción de los suministros. La gestión del programa está a cargo de la Agencia del Área para el Envejecimiento de Pasco-Pinellas, la cual también coordina la recepción de donaciones de paquetes cerrados de insumos para mantener el flujo de stock en los sitios de distribución.

Nombre del centro Dirección Teléfono Centro de Vida Daystar 2250 Calle 9th Sur, St. Petersburg (727) 825-0442 RCS Hope Villages of America 700 Druid Rd, Clearwater (727) 443-4031 Centro Enoch Davis 1111 18th Ave S, St. Petersburg (727) 893-7134 Centro Familiar Mattie Williams 1003 Dr. MLK Jr. St. N, Safety Harbor (727) 791-8255 Clínica Gratuita de St. Pete 863 3rd Avenue North, St. Petersburg (727) 321-1397 Centro Sunshine 330 5th St. N, St. Petersburg (727) 893-7101

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