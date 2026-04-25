Cómo acceder al banco de pañales para adultos mayores en Florida

Un programa de asistencia técnica y material ha comenzado a operar en el oeste de Florida para mitigar el gasto que representan los productos de higiene personal para adultos y jóvenes con necesidades especiales.
Bajo el nombre de "Pañales para la Dignidad", esta iniciativa funciona como un banco de suministros que entrega de forma gratuita y anónima paquetes de pañales adhesivos, ropa de entrenamiento y compresas. El proyecto surge como respuesta a la demanda de familias y adultos mayores que enfrentan dificultades financieras para adquirir de manera regular estos artículos esenciales para el cuidado diario.
Red de centros y logística de entrega
La distribución de los pañales y otros insumos se realiza a través de una red de organizaciones aliadas distribuidas en puntos estratégicos de St. Petersburg, Clearwater, Largo y Safety Harbor. Entre los lugares participantes destacan el Centro de Vida Daystar, el Centro Enoch Davis y la Clínica Gratuita de St. Pete. Cada establecimiento maneja sus propios inventarios y calendarios de entrega, por lo que las autoridades recomiendan a los interesados comunicarse previamente con el centro más cercano para verificar la disponibilidad de tallas y los horarios de atención al público.
Canales de atención y contacto
Para facilitar el acceso a la información, se ha dispuesto una línea de ayuda centralizada a través del número 1-800-963-5337 o el 727-217-8111. Mediante estos canales, los residentes de los condados de Pinellas y Pasco pueden consultar la ubicación exacta de los centros de acopio y los requisitos específicos para la recepción de los suministros. La gestión del programa está a cargo de la Agencia del Área para el Envejecimiento de Pasco-Pinellas, la cual también coordina la recepción de donaciones de paquetes cerrados de insumos para mantener el flujo de stock en los sitios de distribución.
|Nombre del centro
|Dirección
|Teléfono
|Centro de Vida Daystar
|2250 Calle 9th Sur, St. Petersburg
|(727) 825-0442
|RCS Hope Villages of America
|700 Druid Rd, Clearwater
|(727) 443-4031
|Centro Enoch Davis
|1111 18th Ave S, St. Petersburg
|(727) 893-7134
|Centro Familiar Mattie Williams
|1003 Dr. MLK Jr. St. N, Safety Harbor
|(727) 791-8255
|Clínica Gratuita de St. Pete
|863 3rd Avenue North, St. Petersburg
|(727) 321-1397
|Centro Sunshine
|330 5th St. N, St. Petersburg
|(727) 893-7101
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