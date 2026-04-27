Por qué algunos beneficiarios del Seguro Social recibirán dos pagos en mayo

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Los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario, programa conocido como SSI por sus siglas en inglés, verán reflejados dos depósitos del Seguro Social en sus estados de cuenta durante el próximo mes de mayo. Esta duplicidad en la recepción de fondos no constituye un bono adicional ni un incremento en las prestaciones, sino que responde a una normativa técnica de la Administración del Seguro Social (SSA). La agencia adelanta el pago del mes siguiente cuando el día 1 coincide con un fin de semana o un día festivo federal, con el fin de evitar retrasos en la disponibilidad del dinero para los usuarios con recursos limitados o discapacidades.

Motivos del ajuste en el calendario

La causa de este movimiento administrativo radica en que el 1 de junio de 2026 cae en domingo. Ante esta situación, el cronograma oficial del Seguro Social establece que el pago perteneciente a junio debe liquidarse el último día hábil anterior. En consecuencia, los beneficiarios recibirán su primera mensualidad el jueves 1 de mayo y la segunda el viernes 30 de mayo. Al realizarse este adelanto, no se efectuarán depósitos del programa SSI durante el transcurso de junio, regularizándose el ciclo habitual en el mes de julio.

Montos y alcance de la medida

Las prestaciones del SSI están dirigidas a sectores de la población con escasos ingresos y activos. Para este periodo, los montos individuales pueden alcanzar un máximo de 967 dólares, mientras que las parejas que realizan su declaración de manera conjunta son elegibles para recibir hasta 1.450 dólares. Actualmente, la red del Seguro Social atiende a una cifra cercana a los 72.5 millones de personas en Estados Unidos, incluyendo a jubilados, individuos con discapacidades y menores de edad bajo regímenes de protección.

Protocolo de la SSA ante pagos dobles

La Administración del Seguro Social ha indicado a través de sus canales informativos que este fenómeno es recurrente y depende enteramente de la configuración de los días festivos y fines de semana en el calendario anual. La agencia especifica que los beneficiarios no necesitan ponerse en contacto con las oficinas para reportar el segundo depósito de mayo, ya que el sistema lo procesa de forma automática. El objetivo de este procedimiento es garantizar que los ciudadanos no enfrenten desventajas financieras al tener que esperar más allá del primer día de cada mes para cubrir sus gastos básicos.

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