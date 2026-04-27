ICE abre complejo de alta capacidad para detenciones en California: todo lo que deben saber los inmigrantes

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) concretó la apertura de un moderno complejo de detención en el Valle Central de California. Si bien, esta infraestructura dispone de 700 plazas destinadas a la custodia de ciudadanos extranjeros durante sus procesos migratorios legales, según reseñó CalMatters.



En el mismo orden de ideas, la puesta en marcha de este centro responde a la necesidad de la agencia de optimizar la gestión de casos en la costa oeste.

Además, el recinto cuenta con tecnología de vigilancia actualizada y áreas administrativas diseñadas para agilizar los trámites de los internos. Por su parte, el gobierno estadounidense busca, con esta medida, reducir el hacinamiento en otras dependencias y garantizar un entorno controlado que cumpla con los estándares federales de seguridad, según enfatizó CalMatters.



En este sentido, dicha expansión subraya el compromiso de las autoridades con la vigilancia fronteriza y el orden administrativo. Finalmente, la nueva sede no solo amplía la capacidad operativa de ICE en la región, sino que también centraliza funciones críticas de procesamiento en una zona estratégica del estado, detalló CalMatters.

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