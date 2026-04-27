Nuevos requisitos Green Card mayo 2026: ¿Quiénes enfrentan el refuerzo del vetting de USCIS?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha puesto en marcha una serie de medidas de seguridad y protocolos de revisión más rigurosos que comenzarán a aplicarse en mayo de 2026.

Estos cambios tienen como objetivo fortalecer la integridad del sistema migratorio, pero también presentan nuevos retos para aquellos que buscan obtener la residencia permanente o "Green Card".

¿Cómo estas actualizaciones del USCIS impactan la obtención de la Green card y qué acciones está tomando la agencia?

1. Operación PARRIS: Un análisis más profundo y re-entrevistas

Una de las novedades más destacadas de este periodo es la consolidación de la "Operación PARRIS".

Según un comunicado oficial de USCIS (marzo de 2026), esta iniciativa, liderada por el Centro de Vetting de la agencia, se centra en llevar a cabo verificaciones de antecedentes adicionales y, en muchos casos, re-entrevistas a los solicitantes.

Aunque al principio se enfocó en casos de asilo y refugio, su impacto se ha extendido a los ajustes de estatus.

Si tu solicitud de Green Card presenta inconsistencias previas o proviene de regiones consideradas de alto riesgo, podrías tener que presentarte nuevamente ante un oficial migratorio.

2. Cambios en las "Fechas de Acción Final" para mayo de 2026

Según el boletín de visas y actualizaciones de Visa HQ, así como fuentes del Departamento de Estado, a partir de mayo de 2026, el USCIS requerirá el uso de las Fechas de Acción Final para todas las solicitudes de tarjetas verdes basadas en el empleo.

Es importante tener en cuenta que esto significa que solo podrán presentar el Formulario I-485 aquellos cuya prioridad sea anterior a la fecha establecida en la tabla A del boletín, eliminando la flexibilidad que existía en meses anteriores y aumentando la presión sobre los plazos de entrega.

3. Reducción en la validez de los permisos de trabajo (EAD)

Para asegurar una supervisión constante, el USCIS ha actualizado su manual de políticas (Policy Manual) para acortar los periodos de validez de ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD).

Según la dirección de la agencia, el objetivo es obligar a los solicitantes a someterse a controles biométricos y de antecedentes con mayor frecuencia mientras su Green Card está en proceso.

4. Mayor vigilancia en redes sociales y finanzas

Las nuevas directrices de 2026 refuerzan el cruce de datos. Ahora, los oficiales de adjudicación tienen más autoridad para revisar:

Perfiles en redes sociales: Esto se hace para identificar ideologías que puedan ir en contra de la seguridad nacional o para detectar inconsistencias en la historia de vida de los solicitantes.

Esto se hace para identificar ideologías que puedan ir en contra de la seguridad nacional o para detectar inconsistencias en la historia de vida de los solicitantes. Historial financiero: Se implementa una verificación rigurosa de cuentas bancarias conjuntas y contratos de vivienda, con el fin de prevenir el fraude matrimonial.

¿Qué solicitantes de Green Card son los afectados por esta medida de USCIS?

Ciudadanos de los 39 países designados como "Alto Riesgo"

Solicitantes de asilo y refugiados

Trabajadores Especializados (H-1B) y sus familias

Solicitantes con inconsistencias financieras o de convivencia

Personas con permisos de trabajo (EAD) vigentes

¿Cuál es el impacto de la aplicación del vetting en los solicitantes de la Green Card?

Fuentes legales como Richards and Jurusik y Jeelani Law advierten que este refuerzo en el proceso de selección resultará en:

Tiempos de procesamiento más largos: Esto se debe a las capas adicionales de revisión de seguridad que se han añadido.

Esto se debe a las capas adicionales de revisión de seguridad que se han añadido. Aumento de Solicitudes de Evidencia (RFE) : Los oficiales están solicitando más documentación antes de aprobar una residencia.

: Los oficiales están solicitando más documentación antes de aprobar una residencia. Cero tolerancia a errores en el I-9: Este endurecimiento también afecta la verificación laboral, donde errores comunes ahora se consideran violaciones graves.

Si tienes un proceso abierto, los expertos recomiendan mantener un expediente impecable y prepararte para entrevistas mucho más exhaustivas que en años anteriores.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube