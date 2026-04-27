¿Tu casa es segura? El alarmante aumento de allanamientos en esta zona de California

Suscríbete a nuestros canales

La sensación de seguridad en el hogar se ha visto fracturada para miles de familias en el Valle de San Fernando.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, emitió una orden directa al Departamento de Policía (LAPD) para incrementar el patrullaje en áreas críticas, tras una alarmante ola de robos a residencias y comercios que ha puesto en jaque a la comunidad.

La medida surge como una respuesta de "tolerancia cero" ante incidentes que han escalado en audacia, ocurriendo incluso mientras los propietarios se encuentran dentro de sus viviendas.

Zonas bajo vigilancia: El Valle en alerta

La instrucción de la alcaldía se centra en aumentar la presencia policial en puntos estratégicos y corredores comerciales donde la actividad delictiva ha sido constante en los últimos meses:

Ventura Boulevard: se busca una respuesta más rápida para proteger los comercios que, como la cafetería Cara Vana en North Hollywood, han sufrido múltiples asaltos en menos de medio año.

Vecindarios Residenciales: áreas como Studio City, Valley Village, Woodland Hills y Granada Hills han reportado una escalada de allanamientos de morada.

Granada Hills North: representantes del consejo vecinal advierten que los delincuentes están fijando como objetivo viviendas de reciente construcción o residentes nuevos en la zona.

El miedo de "perder el refugio"

Los testimonios de los residentes reflejan una ansiedad profunda. No se trata solo de la pérdida material, sino de la violación de la privacidad en lo que debería ser el lugar más seguro.

"No deberías sentir que no puedes dormir tranquilo sabiendo que alguien tiene derecho a entrar en tu propiedad", expresó Nina, una residente cuya casa fue asaltada en enero y quien presenció cómo otra vivienda a menos de una milla de distancia era atacada poco después.

Uno de los incidentes más recientes ocurrió apenas este viernes en Radford Avenue (Studio City), donde un sujeto con mascarilla quirúrgica irrumpió por una ventana mal cerrada a las 8:30 p.m., huyendo solo al notar que el dueño estaba presente.

¿Es suficiente el aumento de patrullas?

Aunque la orden de la alcaldesa busca disuadir a los criminales, muchos vecinos consideran que la medida es apenas un "parche" ante un problema sistémico.

Exigencia ciudadana: residentes en Woodland Hills piden que las patrullas sean constantes, especialmente durante las noches, y no solo una respuesta temporal.

Debate legal: existe un clamor creciente por modificar las leyes actuales para que los responsables enfrenten consecuencias más severas y evitar el ciclo de "puerta giratoria" en las detenciones.

Hasta el momento, el LAPD no ha proporcionado una fecha exacta para el despliegue total de las nuevas unidades, pero se espera que la visibilidad policial aumente de inmediato a lo largo de los principales bulevares del Valle.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube