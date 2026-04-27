La popular ciudad de California que pierde calidad de vida: el revelador estudio de la UCLA

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El Condado de Los Ángeles enfrenta un momento crítico de insatisfacción social. La Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) presentó el Índice de Calidad de Vida (LQVI) y reveló que los angelinos viven su peor nivel de bienestar en la última década.

El estudio de la Escuela de Asuntos Públicos Luskin muestra una caída libre en la percepción ciudadana, con una puntuación general que descendió a un mínimo histórico de 52 puntos.

Un declive multifactores: crisis tras crisis

Para los residentes, la calidad de vida no ha hecho más que retroceder desde los picos de la pandemia. Según Zev Yaroslavsky, director de la iniciativa en UCLA, el desánimo no es gratuito: "Hemos pasado por muchas dificultades en los últimos cinco años", señaló, citando una combinación letal de factores:

Costo de vida y Educación: se mantienen como las categorías con los descensos más pronunciados.

Transporte: la insatisfacción con la movilidad urbana ha alcanzado niveles récord.

Impacto Ambiental: los incendios forestales de Eaton y Palisades de enero de 2025 aún pasan factura; el 26% de los residentes perdió ingresos por los siniestros y uno de cada cinco sigue sin recuperarse financieramente.

El "efecto miedo": inmigración bajo la lupa

Uno de los hallazgos más alarmantes del informe es el clima de inseguridad generado por la intensificación de las políticas migratorias federales desde junio de 2025.

Ansiedad por deportación: el 31 % de los encuestados teme que ellos o un familiar sean deportados.

Miedo paralizante: el 30 % conoce a alguien que ha dejado de percibir ingresos o tiene miedo de salir de su hogar debido a las redadas de ICE.

Percepción de gestión: el 56 % de los ciudadanos se muestra insatisfecho con las labores de reconstrucción y recuperación del gobierno local.

Escenario político: incertidumbre hacia la alcaldía

En medio de este clima de descontento, la carrera por la alcaldía de Los Ángeles muestra un panorama dividido y un electorado que aún no se decide:

Karen Bass: lidera con el 25 % de apoyo. Spencer Pratt: se ubica en segundo lugar con el 11 %. Nithya Raman: registra un 9 %. Indecisos: el grupo más grande, con un aplastante 40 %, lo que sugiere que ninguno de los candidatos ha logrado conectar plenamente con las preocupaciones actuales de la población.

A pesar de todo, queda un pequeño destello de esperanza: el 53 % de los angelinos mantiene cierto optimismo sobre su futuro económico personal a largo plazo.

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