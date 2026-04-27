¡Adiós a la vergüenza! El club en Los Ángeles que enseña inglés sin prejuicios para latinos

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Kathryna González, una millennial de 32 años, transformó una inseguridad personal en un movimiento cultural tras publicar un video en TikTok sobre la pérdida de su fluidez en español.

Este fenómeno dio vida a The Spanglish Social Club en Los Ángeles, un refugio donde latinos de diversas generaciones practican el idioma sin el temor a ser juzgados o etiquetados como "no sabo kids".

El club ofrece actividades dinámicas que van desde sesiones de "speed social" y juegos educativos como "Yo Sabo", hasta clases de pilates y baile, facilitando una reconexión auténtica con las raíces hispanas en un entorno relajado y gratuito.

Orígen

La iniciativa responde a una realidad estadística revelada por el Pew Research Center, que indica que el uso del español en los hogares latinos de Estados Unidos descendió del 78% en el año 2000 al 68% en 2024 según detalla La Opinión.

Para muchas participantes, como las residentes de Lincoln Heights, el club llena el vacío que dejó la mudanza de sus hogares de infancia o el fallecimiento de los abuelos, quienes fungían como el principal vínculo lingüístico.

Esta red de apoyo resulta importante para combatir la "vergüenza lingüística" que afecta a casi dos tercios de los latinos de tercera generación, quienes a menudo se sienten excluidos de su propia cultura por no dominar el idioma con perfección.

Importancia

Actualmente, el club opera con eventos presenciales y virtuales, eliminando las barreras económicas para quienes desean mejorar su comunicación.

Las asistentes aseguran que el espacio les devuelve la confianza para cometer errores y aprender palabras cotidianas, como las distintas formas de decir "calcetines" o "medias" según el país de origen.

Al integrar el componente social con el aprendizaje práctico, González ha logrado que el "Spanglish" deje de ser motivo de burla para convertirse en un puente hacia la identidad, permitiendo que las nuevas generaciones aseguren el legado cultural para sus hijos.

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