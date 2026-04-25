¿Qué hará Mamdani para brindar transporte gratis y viviendas baratas en Nueva York? Conozca su plan

Suscríbete a nuestros canales

La administración municipal de Nueva York, encabezada por Zohran Mamdani, ha presentado una hoja de ruta con el objetivo de edificar 200 mil unidades de vivienda asequible durante la próxima década. Este proyecto, que también contempla la implementación de gratuidad en sistemas de transporte y servicios de guardería, se fundamenta en un reajuste de la política fiscal local.

La estrategia principal radica en elevar la carga impositiva sobre las corporaciones con mayores márgenes de beneficio y los residentes que perciben ingresos anuales superiores al millón de dólares, garantizando así la sostenibilidad presupuestaria de estos programas sociales.

Estrategia de financiamiento y presión fiscal

Ante los cuestionamientos sobre el costo de la agenda de vivienda y servicios, el alcalde Mamdani sostiene que la viabilidad del plan depende de una priorización clara de los recursos municipales. El funcionario aclaró que el aumento de impuestos personales no afectará a la clase trabajadora ni a los pequeños negocios. Al respecto, el alcalde señaló:

"Lo pagamos gravando un poco más a los neoyorquinos más ricos, a las corporaciones más rentables, para que podamos hacer que la ciudad sea asequible para todos los que la consideran su hogar".

Negociaciones con el gobierno estatal

El alcance de la meta de vivienda y el resto de la propuesta depende en gran medida de las aprobaciones legislativas a nivel estatal. Aunque la recaudación actual por el impuesto a segundas residencias representa solo una fracción de las necesidades financieras proyectadas, la alcaldía mantiene mesas de negociación con el gobierno de Nueva York para ampliar los esquemas de recaudación. La administración argumenta que, a pesar del entorno de crisis fiscal, es posible avanzar con los proyectos de asequibilidad manteniendo la prudencia fiscal.

Alcance de la carga tributaria

El plan de vivienda y servicios públicos incluye ajustes específicos en los impuestos corporativos, excluyendo a negocios locales como bodegas o pequeñas empresas. Sobre el enfoque de su gestión, Mamdani afirmó:

"Estamos demostrando, en medio de una crisis fiscal generacional, que todavía somos capaces de avanzar en una agenda de asequibilidad mientras somos fiscalmente prudentes y buscamos equilibrar este presupuesto".

Con este enfoque, el gobierno local intenta reducir el déficit habitacional mediante la intervención directa en el mercado de construcción.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube