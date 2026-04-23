Nueva York prohíbe el uso de redes sociales a menores por más de una hora: esto dice la ley

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La ciudad de Nueva York lidera una de las ofensivas legislativas más agresivas en Estados Unidos para frenar la adicción digital en menores.

La concejal Althea Stevens, representante de El Bronx, impulsa un proyecto de ley que limitaría el uso de plataformas como TikTok, Instagram y YouTube a solo 60 minutos diarios para jóvenes menores de 17 años.

Esta normativa obligaría a los gigantes tecnológicos a implementar bloqueos automáticos y sistemas de verificación parental, transformando radicalmente la operatividad de sus algoritmos en la Gran Manzana.

Objetivo de la ley

La propuesta no solo busca controlar el reloj, sino que ataca directamente el modelo financiero de Silicon Valley al prohibir la publicidad dirigida y las recomendaciones de contenido personalizadas para adolescentes según detalla El Diario NY.

Los legisladores neoyorquinos, respaldados por un informe del Departamento de Salud que vincula el uso excesivo de redes con crisis de ansiedad y depresión, plantean multas severas de hasta $5 000 por cada infracción.

Es importante destacar que esta medida se suma a la reciente prohibición de teléfonos en escuelas impulsada por la gobernadora Kathy Hochul y a las demandas legales que la administración de Eric Adams mantiene activas contra Meta y Alphabet.

Voces en contra

Pese al avance legislativo, la industria tecnológica y grupos civiles como la NYCLU advierten sobre posibles violaciones a la libertad de expresión y la privacidad de los datos.

El argumento legal sostiene que imponer estos límites obligaría incluso a los adultos a entregar documentos de identidad para validar su edad, lo que generaría barreras inconstitucionales.

No obstante, el Concejo Municipal mantiene su postura de priorizar la salud mental juvenil sobre los intereses económicos de las plataformas, buscando sentar un precedente nacional en la regulación de la economía de la atención.

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