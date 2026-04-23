De Dollar Tree a Cuba: cómo Lia estiró $91 para ayudar a su familia en la Isla

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La maleta de un cubano que regresa a la Isla no es solo equipaje; es un rompecabezas de necesidades básicas, afecto y supervivencia.

La historia de Lia (@liannatorres11) en TikTok se ha vuelto viral al demostrar cómo $91 dólares en una tienda Dollar Tree pueden transformarse en un cargamento de alivio para una familia en Cuba.

Bajo la etiqueta #reencuentro, el video publicado el pasado martes no solo muestra "cositas", sino que funciona como una radiografía de la escasez en Cuba y el rol vital que juegan las tiendas de bajo costo en Estados Unidos para la comunidad emigrada.

¿Qué se compra con $91 para Cuba?

Lia explicó que su compra estuvo enfocada en cuatro pilares fundamentales para su madre y su abuela: higiene, limpieza, cocina y útiles escolares.

En un país donde un jabón o un cuaderno pueden ser lujos difíciles de conseguir, la variedad de Dollar Tree permite estirar el presupuesto al máximo.

Higiene: jabones, desodorantes y artículos de aseo personal.

Limpieza: esponjas, paños y productos concentrados.

Cocina: utensilios prácticos y recipientes.

Educación: libretas y lápices, esenciales para los niños de la familia.

La "Farmacia Dollar Tree": consejos de la comunidad

Lo más valioso del video no fue solo la compra inicial, sino la conversación que generó. Cientos de cubanos utilizaron la sección de comentarios para crear una guía colectiva de supervivencia. Las recomendaciones más repetidas para quienes viajan próximamente incluyen:

Medicamentos: triple antibiótico (calificado como "supernecesario"), aspirinas, vitaminas, mentol y antidiarreicos.

Emergencia Energética: pilas AA y AAA, fósforos, bombillos LED de bajo consumo y lamparitas de batería para enfrentar los apagones.

Salud y Bienestar: espirales para mosquitos (vital por el dengue) y productos de higiene femenina.

El Dollar Tree como puente humanitario

El caso de Lia refleja una tendencia creciente: los emigrados cubanos han convertido a las tiendas de descuento en su centro de suministros principal.

La practicidad y el bajo precio permiten llenar las maletas con una cantidad de productos que, en el mercado informal de Cuba, alcanzarían precios prohibitivos para el ciudadano común.

"Todo es bien bonito y práctico", comentaba una usuaria, resumiendo el sentimiento de miles que, como Lia, ven en estas compras la forma más directa de ayudar a los suyos en un próximo reencuentro.

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