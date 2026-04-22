Siguen lloviendo cheques en EEUU: este grupo de beneficiarios recibirá hasta $4.000 en mayo

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El Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de Estados Unidos confirmó el calendario de desembolsos para el beneficio de discapacidad correspondiente al periodo de mayo de 2026.

Esta asistencia económica, que llega libre de impuestos, integra un ajuste por costo de vida (COLA) del 2,8 % aplicado desde finales del año anterior para mitigar el impacto inflacionario en gastos de vivienda y salud.

Los beneficiarios recibirán sus depósitos de manera oficial el lunes 1 de junio de 2026, cumpliendo con la normativa federal de emitir los pagos el primer día hábil del mes posterior al devengado, un detalle importante para la planificación financiera de miles de familias militares.

Montos

Según detalla Mundo Now, los montos a recibir son:

Discapacidad del 10 %: 180,42 dólares mensuales.

180,42 dólares mensuales. Discapacidad del 20 %: 356,66 dólares mensuales.

356,66 dólares mensuales. Discapacidad del 100 % (con dependientes): Hasta 4.671,47 dólares mensuales.

Importante

La asignación de estos montos depende estrictamente del grado de discapacidad otorgado por el VA tras una evaluación individual de cada expediente médico y su relación con el servicio activo.

Factores adicionales como la presencia de cónyuges, hijos o padres dependientes permiten elevar las cifras mensuales de forma considerable para quienes poseen una calificación del 100 %.

Dado que el organismo mantiene la potestad de revisar las condiciones de salud en cualquier momento, los veteranos deben estar atentos a posibles reevaluaciones que modifiquen su estatus de compensación.

Con esto se aseguran así que el apoyo económico sea proporcional a su situación actual en un entorno económico cada vez más exigente.

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