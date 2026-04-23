Sequía 2026: ¿Cómo EEUU logra potabilizar millones de litros de agua de mar al día?

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Estados Unidos ha intensificado la conversión de agua de mar en agua potable a niveles industriales, logrando producir millones de litros diarios para mantener grandes ciudades, asegurar la seguridad alimentaria en cultivos esenciales y detener el avance de la desertificación en el oeste del país.

La tecnología de ósmosis inversa como salvavidas ante la sequía en estados como California

El corazón de esta revolución es la ósmosis inversa, un proceso avanzado en el que el agua de mar se bombea a alta presión a través de membranas semipermeables que retienen la sal y las impurezas.

Según la Autoridad del Agua del Condado de San Diego, este sistema ya no se considera una "solución de emergencia", sino que se ha convertido en una infraestructura fundamental.

Un ejemplo destacado es la planta Claude "Bud" Lewis en Carlsbad, California, la más grande del hemisferio occidental.

Esta instalación produce alrededor de 190 millones de litros diarios (50 millones de galones), abasteciendo al 10% de la población de la región de San Diego, lo que equivale a unos 400.000 habitantes.

Expansión estratégica de la salinización: de California a Texas

La sequía del río Colorado y el agotamiento de los acuíferos subterráneos han llevado a otros estados a adoptar este modelo:

Texas: En abril de 2026, se anunció la construcción de una planta desalinizadora de última generación en Corpus Christi, con una inversión de 150 millones de dólares, liderada por la empresa Aqualia, según informó Europa Press.

Florida: Sigue optimizando sus plantas costeras para proteger sus reservas de agua dulce de la intrusión salina.

Sostenibilidad y protección de cultivos

El impacto en la agricultura es crucial. En el Valle Central de California, donde se cultiva gran parte de las frutas y nueces del país, el agua desalinizada está ayudando a mantener el riego sin sobreexplotar los pozos.

Además, fuentes oficiales como la Junta Regional de Control de Calidad del Agua de San Diego confirman que las recientes actualizaciones en las plantas han reducido significativamente el impacto ambiental, mejorando los sistemas de succión para proteger la vida marina en las lagunas cercanas.

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