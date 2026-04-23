Crimen en Palmetto Bay: un padre bajo custodia tras fatal tiroteo contra su hijo de 47 años

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Lo que comenzó como un reporte de violencia doméstica terminó en un desenlace fatal cuando un hombre de 75 años disparó mortalmente contra su propio hijo, de 47 años, en el interior de su vivienda en Palmetto Bay, Miami-Dade.

El incidente pone de relieve una vez más la compleja intersección entre la violencia en el hogar y las crisis de salud mental no resueltas.

Detalles de la escena del crimen

El suceso ocurrió aproximadamente a las 5:00 p.m. en una residencia ubicada en el área de la calle 168 del suroeste y la avenida 92. Al llegar al lugar, los oficiales de la oficina del sheriff de Miami-Dade encontraron a la víctima con una herida de bala.

Fallecimiento: el personal de Miami-Dade Fire Rescue acudió a la escena, pero lamentablemente pronunció al hombre de 47 años fallecido en el lugar.

Arresto: el padre, un hombre de 75 años y presunto autor de los disparos, fue detenido por las autoridades sin oponer resistencia.

Un historial de intervenciones policiales

Lo más alarmante para las autoridades es que esta no era la primera vez que la patrulla visitaba esa dirección. El oficial Argemis Colomé, portavoz de la oficina del sheriff, confirmó que la vivienda tenía un historial recurrente de conflictos.

"Desafortunadamente hemos respondido varias veces a esta casa, en referencia a llamadas de salud mental", explicó Colomé a los medios, subrayando que el entorno familiar ya presentaba signos de inestabilidad antes de la tragedia.

Investigaciones adicionales de Univision 23 Miami revelaron que el hijo fallecido tenía antecedentes penales relacionados con la dinámica familiar: en octubre de 2021, había sido arrestado y enfrentó cargos por un incidente de violencia doméstica donde la víctima fue, precisamente, su padre.

Situación legal actual

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades de los involucrados, respetando los protocolos de investigación en curso.

El padre permanece bajo custodia de la policía de Miami-Dade mientras se determinan los cargos exactos que enfrentará por la muerte de su hijo.

Este caso resalta la importancia de la intervención temprana en hogares con antecedentes de crisis de salud mental y violencia, factores que en esta ocasión escalaron hasta una pérdida irreparable.

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