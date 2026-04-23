Temporada de incendios en California: lo que debes saber sobre el pronóstico oficial de NIFC

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Después de un periodo de lluvias invernales que ofreció un alivio temporal, los expertos advierten que la situación está cambiando rápidamente.

Con el aumento de las temperaturas, la vegetación acumulada se convierte en un combustible crucial que marcará el calendario de riesgos para los próximos meses. El factor del "combustible fino": un riesgo latente.

El factor del "combustible fino": un riesgo latente

El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE) explica que las abundantes lluvias de los últimos meses han provocado un crecimiento masivo de pastizales y maleza.

Aunque este verdor puede parecer inofensivo, estas plantas se secan rápidamente durante las primeras olas de calor del verano.

Fuentes oficiales de CAL FIRE indican que este "combustible fino" permite que los incendios se propaguen a una velocidad alarmante, incluso antes de que los árboles más grandes alcancen niveles críticos de sequedad.

Los meteorólogos de la agencia señalan que, a diferencia de años anteriores, la densidad de esta vegetación ligera es inusualmente alta en las zonas bajas y colinas del estado.

¿Cuándo será el periodo más crítico de alerta de incendios forestales en California?

Según el Centro Nacional Interagency de Bomberos (NIFC), el riesgo de incendios forestales de gran magnitud va a aumentar de manera escalonada. Durante julio y agosto, se anticipa que el peligro se intensifique notablemente en el norte de California y en las áreas de la Sierra Nevada.

La combinación de tormentas eléctricas secas y la falta de humedad en el suelo tras el deshielo de primavera activará las alertas rojas. En septiembre y octubre, el sur de California entrará en su fase más peligrosa.

En estos meses, los vientos de Santa Ana suelen aparecer, secando aún más el paisaje y empujando las llamas hacia las zonas urbanas. Para noviembre, el riesgo seguirá presente si las lluvias de otoño se retrasan, especialmente en las regiones costeras y montañosas del sur.

¿Cómo deben prepararse los residentes de California ante el riesgo de incendios forestales?

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Departamento de Recursos Hídricos de California están monitoreando constantemente los niveles de humedad en los combustibles forestales.

Sus reportes actuales indican que, aunque el contenido de agua en los troncos pesados es aceptable por ahora, la "evapotranspiración" (pérdida de agua por el calor) está ocurriendo más rápido de lo esperado debido a las olas de calor tempranas.

Ante este pronóstico, las autoridades están instando a los residentes a crear "espacio defendible" alrededor de sus hogares.

CAL FIRE recomienda limpiar las canaletas, eliminar la maleza seca a menos de 30 metros de las estructuras y tener un plan de evacuación listo antes de que comiencen los eventos de viento extremo.

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