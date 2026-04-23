¡Cheque en camino! Capital One pagará $425 millones a clientes por intereses perdidos

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Si eres o fuiste cliente de Capital One, esta noticia podría representar un ingreso inesperado para tu cuenta bancaria.

El juez federal David Novak, del Distrito Este de Virginia, ha ratificado un acuerdo histórico de $425 millones de dólares para indemnizar a millones de personas afectadas por una confusa estrategia de tasas de interés del banco.

Tras casi dos años de litigio, la justicia determinó que Capital One no fue transparente al diferenciar sus cuentas de ahorro, lo que provocó que muchos clientes perdieran ganancias significativas por intereses no percibidos.

El origen del conflicto: ¿360 Savings o 360 Performance?

La demanda colectiva acusó al banco de crear dos cuentas con nombres casi idénticos pero con rendimientos drásticamente distintos. Según los documentos legales:

La trampa del nombre: en 2019, se lanzó la cuenta 360 Performance Savings con una tasa del 1.9%, mientras que la cuenta original 360 Savings ofrecía el 1%.

La brecha creció: con el tiempo, la tasa de la cuenta original se desplomó al 0.3% , mientras que la nueva subió hasta el 4.35% .

Falta de claridad: el banco fue señalado por disuadir a los clientes de cambiarse a la cuenta con mayor rendimiento, manteniendo a millones de personas en la opción menos rentable sin saberlo.

¿Quiénes recibirán el pago y cuánto será?

El acuerdo abarca a una base masiva de clientes. Aquí los detalles clave para saber si estás incluido:

Elegibilidad: debes haber tenido una cuenta de ahorros Capital One 360 en cualquier momento entre el 18 de septiembre de 2019 y el 16 de junio de 2025 .

Monto del pago: la cifra final dependerá de tres factores: cuánto tiempo tuviste la cuenta activa, el saldo promedio que mantuviste y el número total de reclamantes en la clase.

Sin trámites: la mejor noticia es que los pagos se emitirán de forma automática. Se espera que los clientes actuales y antiguos reciban los fondos en los próximos uno o dos meses sin necesidad de llenar formularios adicionales.

Un cambio obligatorio para el futuro

El juez Novak había rechazado un acuerdo previo en noviembre pasado por considerarlo injusto. Esta nueva versión no solo paga indemnizaciones, sino que obliga a Capital One a realizar un cambio estructural:

El banco ahora está obligado a aumentar el tipo de interés de la cuenta de ahorros 360 original para igualar la rentabilidad de la cuenta 360 Performance. Esto garantiza que quienes aún no se han cambiado dejen de perder dinero hoy mismo.

Aproximadamente tres cuartas partes de los clientes afectados todavía mantenían sus fondos en la cuenta de menor rendimiento al momento del juicio, lo que resalta la importancia de esta victoria legal.

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