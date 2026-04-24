Pareja secuestra a niño y se lo lleva a Cuba: conozca el polémico propósito

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Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a una pareja de Utah tras ejecutar un presunto plan de secuestro internacional que culminó en Cuba.

Rose Inessa-Ethington, padre biológico del menor, y su pareja Blue Inessa-Ethington, desviaron un viaje escolar hacia Canadá para trasladar al niño de 10 años a través de México hasta La Habana sin el consentimiento de la madre.

El operativo de rescate, coordinado por el FBI y agencias de seguridad diplomática, permitió localizar al grupo en la isla caribeña tres días después de que un tribunal de Utah otorgara la custodia exclusiva a la progenitora.

Planes macabros

La investigación del Departamento de Justicia reveló evidencias de una planificación meticulosa que incluía el retiro de $10 000, el aprendizaje de español y el cierre de cuentas bancarias según detalla Telemundo 51.

Un factor importante en las pesquisas fue el hallazgo de notas sobre atención médica de afirmación de género y el temor de los familiares de que el traslado tuviera como fin someter al menor a una cirugía de reasignación de sexo antes de la pubertad.

Según la denuncia penal, las autoridades detectaron comunicaciones con una terapeuta en Washington DC que contenían instrucciones sobre procedimientos médicos y movimientos financieros sospechosos.

Cargos

Actualmente, los sospechosos enfrentan cargos por secuestro parental internacional y esperan su traslado a Salt Lake City para comparecer ante el tribunal de distrito.

El menor regresó a Estados Unidos "sin contratiempos" bajo la protección de las fuerzas del orden tras la intervención del Servicio de Seguridad Diplomática y el ICE en La Habana.

Este caso subraya la cooperación transfronteriza entre Estados Unidos, México y Cuba para resolver incidentes de interferencia de custodia que involucran cruces fronterizos no autorizados y riesgos para el bienestar de menores de edad.

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