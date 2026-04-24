Peligro para los niños en EEUU: virus mortal causa brotes de vómito y diarrea

Suscríbete a nuestros canales

La salud de los más pequeños enfrenta un desafío crítico debido a un patógeno estacional de alta transmisibilidad. Este microorganismo ataca principalmente el sistema digestivo y transforma la energía de los niños en un estado de postración en pocas horas. Las autoridades sanitarias vigilan de cerca el comportamiento de este brote que afecta a comunidades enteras.

Expertos en enfermedades infecciosas señalan que el contagio ocurre con facilidad a través del contacto de las manos con superficies contaminadas. Los síntomas, que inician con fiebre y vómitos, derivan rápidamente en episodios constantes de diarrea que agotan las reservas de líquidos. La rapidez con la que avanza el cuadro clínico obliga a una vigilancia constante.

¿Qué causa el aumento de virus en niños?

El rotavirus registra un incremento sostenido en todo Estados Unidos (EEUU) desde enero, con una positividad en las pruebas que alcanzó el 7.3% entre marzo y abril. Según datos de WastewaterScan, los niveles detectados en aguas residuales indican una circulación muy alta en el Oeste y el Medio Oeste. Médicos temen que este repunte supere las cifras del año pasado.

La Dra. Marlene Wolfe, directora del programa WastewaterScan, confirma que la presencia del virus en la comunidad es definitiva y preocupante. Por su parte, la National Foundation for Infectious Diseases recuerda que, antes de las vacunas, este virus causaba 70,000 hospitalizaciones anuales. La tendencia actual sugiere un retorno a esos niveles de gravedad si no se toman medidas.

¿Qué complicaciones trae este virus mortal?

La deshidratación severa es la complicación más crítica, ya que los vómitos impiden la rehidratación por vía oral de manera efectiva. El Dr. Paul Offit, del Children’s Hospital of Philadelphia, explica que los pacientes requieren fluidos intravenosos para estabilizarse. Sin esta atención médica inmediata, el virus puede resultar fatal para lactantes y niños pequeños.

El descenso constante en las tasas de inmunización, que hoy se sitúan en un 73.8% nacional, agrava el riesgo para los no vacunados. La Dra. Stephanie Deleon reporta en Oklahoma City un flujo constante de niños ingresados que no completaron su esquema. La protección vacunal evita entre 40.000 y 50.000 hospitalizaciones cada año, según estimaciones oficiales de los CDC.

¿Cómo prevenir este virus, que causa vómito y diarrea?

La higiene de manos y la limpieza de superficies son barreras necesarias, aunque el virus posee una resistencia notable en el ambiente. Los especialistas insisten en que la vacunación antes de los 8 meses constituye la defensa más robusta para evitar cuadros críticos. Nueve de cada diez niños vacunados están protegidos contra la versión más severa de la enfermedad.

Pese a los cambios recientes en las políticas de salud, la comunidad científica defiende la seguridad y eficacia de la inmunización infantil. Los médicos instan a los padres a consultar con pediatras ante los primeros signos de fiebre o malestar estomacal. Evitar el dolor y el gasto de una hospitalización.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube