Trump mueve sus fichas: el plan de paz con Irán entra en una fase decisiva este fin de semana

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La Casa Blanca anunció este viernes el envío de Steve Witkoff y Jared Kushner a Islamabad para participar en una nueva ronda de negociaciones directas con representantes del gobierno iraní.

La portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente Donald Trump autorizó la misión luego de que Teherán expresara su voluntad de dialogar "en persona", refiere la agencia de noticias EFE.

"El presidente siempre está dispuesto a dar una oportunidad a la diplomacia", declaró Leavitt, subrayando que se han observado "avances" por parte de Irán en los últimos días que justifican el encuentro.

Los protagonistas de la mesa

La delegación estadounidense, encabezada por Kushner y Witkoff, se reunirá previsiblemente con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, quien inició una gira regional que incluye paradas en Mascate y Moscú.

A diferencia de la ronda anterior celebrada el 11 y 12 de abril, en esta ocasión no participarán el vicepresidente JD Vance ni el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, buscando quizás un perfil de negociación más ejecutivo y menos político.

Este encuentro ocurre apenas días después de que Trump anunciara un alto al fuego indefinido en la guerra con Irán, condicionado a que Teherán presente una propuesta de acuerdo formal.

Sin embargo, el camino no está libre de obstáculos: las conversaciones permanecen encalladas debido a la exigencia iraní de que Estados Unidos levante el bloqueo naval a sus puertos y buques como condición previa para un pacto definitivo.

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