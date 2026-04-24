​El secreto de los 25 centavos: la estrategia oculta de los almacenes en sus gasolineras

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Aunque los precios del combustible han dado un respiro en las últimas semanas, llenar el tanque sigue siendo más caro que hace un año en Estados Unidos.

En la búsqueda constante por ahorrar cada centavo, la respuesta podría estar más cerca de lo que crees: en tu propia membresía de almacén.

¿Alguna vez te has preguntado por qué las filas en Costco, Sam's Club o BJ's parecen no terminar nunca? No es solo costumbre; hay una estrategia matemática detrás de esos surtidores.

El secreto del "margen bajo": gasolina como imán

Las gasolineras de los grandes almacenes operan bajo una lógica distinta a la de una estación convencional. Según expertos de GasBuddy, estas empresas están dispuestas a aceptar un margen de beneficio mínimo en el combustible por una razón sencilla:

Efecto "Ya que estoy aquí": la gasolina es el "gancho" perfecto. Una vez que estás en el estacionamiento de Costco o Sam's, es muy probable que entres a comprar ese paquete de 30 rollos de papel o un pollo asado, artículos donde ellos sí obtienen una ganancia real.

Volumen masivo: al comprar cantidades industriales de combustible, logran compensar los costos operativos, manteniendo el precio por galón entre 5 y 25 centavos más barato que la competencia cercana.

Comparativa: almacenes vs. promedio metropolitano

Para que veas el ahorro real, aquí tienes una muestra de cómo se comportan los precios en algunas de las ciudades más importantes del país (datos promedio recopilados por AAA):

Ciudad Costco Sam's Club BJ's Wholesale Promedio Ciudad Los Ángeles $5.39 $5.65 N/A $5.95 Chicago $4.28 $3.99 N/A $4.71 Tampa $3.59 $3.77 $3.69 $3.99 Denver $3.38 $3.38 N/A $3.93 Cleveland $3.44 $3.39 $3.49 $3.89

Nota: En ciudades como Chicago o Denver, el ahorro puede superar los 70 centavos por galón.

¿Es mejor la gasolina de un almacén que de otro?

Aunque los precios son similares, hay una diferencia técnica importante: la certificación Top Tier.

Costco: es el único de los tres que ofrece combustible Top Tier . Según un estudio de la AAA, este tipo de gasolina mantiene los motores hasta 19 veces más limpios , reduciendo la acumulación de depósitos en las válvulas y mejorando el rendimiento a largo plazo.

Sam's y BJ's: ofrecen gasolina de alta calidad que cumple con los estándares exigidos, pero no cuentan con la etiqueta específica de detergencia Top Tier.

El "costo" del ahorro: la membresía

Recuerda que para acceder a estos precios, generalmente necesitas ser socio.

En Costco , los surtidores son exclusivos para miembros o personas con una Shop Card (la cual solo puede comprar un socio).

En Sam's Club, la mayoría son exclusivas, aunque algunas estaciones abiertas al público ofrecen un descuento extra solo si presentas tu tarjeta de afiliado.

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