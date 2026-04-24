​De Costco a tu mesa: senadores proponen que el gobierno pague por tu pollo rostizado

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Lo que para muchos es el salvavidas de la cena después de un largo día de trabajo, pronto podría ser parte oficial de la canasta básica subsidiada en Estados Unidos.

Un grupo bipartidista de senadores presentó la "Ley del Pollo Asado Caliente", una iniciativa que busca modernizar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para permitir la compra de este icónico producto de supermercado.

La propuesta surge en un momento donde la practicidad y el costo de vida son prioridades críticas para las familias que dependen de los anteriormente llamados "cupones de alimentos".

El "pollo de Costco": de lujo prohibido a opción nutritiva

Actualmente, el programa SNAP prohíbe la compra de comidas calientes preparadas, una regla que data de hace décadas con el fin de fomentar la cocina en casa. Sin embargo, los senadores argumentan que esta exclusión es obsoleta.

La apuesta de Fetterman: el senador demócrata John Fetterman (PA) destacó el famoso pollo de Costco a $4.99 como la "mejor opción económica y deliciosa" del país.

Proteína accesible: el senador republicano Jim Justice (WV) subrayó que las familias necesitan alternativas sanas y ricas en proteínas que no requieran horas de preparación tras una jornada laboral.

Un debate sobre lo que es "sano"

La elegibilidad de alimentos en SNAP es un campo de batalla político recurrente. Mientras este grupo busca incluir el pollo asado, otros sectores, liderados por figuras como el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., presionan para excluir la comida chatarra, como refrescos y dulces, del programa.

Contexto de SNAP: actualmente, 1 de cada 8 estadounidenses (casi 42 millones de personas) utiliza estos beneficios.

Beneficio promedio: las familias reciben aproximadamente $350 al mes, un presupuesto que, según los defensores de la ley, rendiría mucho más si se permitieran opciones preparadas nutritivas como el pollo asado.

Alianza bipartidista en el Senado

La propuesta ha logrado unir a figuras de ambos lados del pasillo, algo poco común en temas de asistencia social:

Patrocinadores: John Fetterman (D-PA), Jim Justice (R-WV), Shelley Moore Capito (R-WV) y Michael Bennet (D-CO).

Cámara de Representantes: el republicano Rick Crawford (AR) ya impulsa una legislación espejo, lo que aumenta las probabilidades de que el proyecto avance con rapidez.

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