¿Cuánto paga Costco por hora en 2026? Descubre el sueldo actualizado para cajeros

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A medida que nos adentramos en 2026, trabajar en Costco Wholesale en los Estados Unidos se ha convertido en una de las opciones más atractivas y seguras dentro del sector de servicios.

Gracias a un acuerdo laboral de tres años que comenzó en 2025, la empresa ha implementado aumentos salariales estratégicos que mantienen a sus empleados muy por encima del promedio nacional.

Si estás pensando en unirte a su equipo o simplemente quieres saber cuánto gana un cajero en este momento, aquí tienes los datos financieros más recientes y verificados.

Escala salarial 2026: ¿Cuánto se gana por hora en Costco?

A partir de marzo de 2026, Costco implementó un aumento programado de $1 dólar adicional por hora para la mayoría de sus puestos operativos.

Según datos de plataformas de transparencia como Breakroom y reportes internos compartidos en Reddit (r/CostcoEmployee), la estructura salarial se desglosa de la siguiente manera:

Salario mínimo de entrada: El sueldo base para nuevos empleados ha subido a $21.00 dólares por hora, lo que representa un aumento notable respecto a los $20.00 que se ofrecían en 2025.

Cajeros con experiencia (Top-of-Scale): Los cajeros que han acumulado suficientes horas para alcanzar el tope de la escala salarial están ganando entre $31.90 y $32.90 dólares por hora.

Ingreso anual estimado: Un cajero a tiempo completo en el nivel máximo puede superar los $68.000 dólares anuales, sin contar bonos extraordinarios ni horas extra.

De acuerdo con Indeed y Zippia, estos salarios colocan a Costco un 36% por encima del promedio nacional de Estados Unidos para el puesto de cajero, compitiendo incluso con los salarios de supervisores en otras cadenas como Walmart o Target.

Factores que impulsan el cheque de pago en Costco

No todos los cajeros comienzan ganando lo mismo desde el primer día. En Costco, el sistema es meritocrático y se basa en la acumulación de horas de servicio:

Aumentos automáticos: Cada vez que un empleado alcanza las 1.040 horas trabajadas, recibe un aumento automático en su tarifa por hora, hasta llegar al límite de la escala.

Pago de domingo (Sunday Premium): Trabajar los domingos es muy valorado, ya que Costco paga tiempo y medio. Esto significa que un cajero con experiencia puede ganar cerca de $48 dólares por hora durante ese turno.

Bonos semestrales: Los empleados que tienen más de 5 años de antigüedad reciben bonos de "experiencia" dos veces al año, que pueden variar entre $2.500 y $3.500 dólares cada uno.

Beneficios adicionales: el "Paquete Dorado" de Costco

El salario base es solo una parte de la ecuación. Fuentes como Retail Brew destacan que, debido al costo de vida en 2026, los beneficios no monetarios se han vuelto esenciales. Costco ofrece a sus empleados en Estados Unidos:

Seguro médico de élite: Una cobertura de salud con primas muy bajas que incluye servicios de visión y dentales.

Plan de retiro 401(k): La empresa hace contribuciones generosas, incluso si el empleado no aporta, según lo que se detalla en la página oficial de Costco Careers.

Tiempo Libre Pagado (PTO): Con el nuevo acuerdo de 2026, los empleados de primer año ya pueden disfrutar de vacaciones pagadas, mientras que los veteranos con 30 años de servicio tienen derecho a hasta 6 semanas al año.

Con una facturación récord y una retención de empleados que es la envidia de toda la industria, Costco demuestra que ofrecer salarios altos es un modelo de negocio sostenible.

Aunque el trabajo de cajero es físicamente exigente y requiere rapidez, la compensación total en Estados Unidos sigue siendo el estándar de oro en el retail.

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