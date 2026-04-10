Adiós a las filas eternas: cómo son las nuevas estaciones independientes de Costco con 40 bombas

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El gigante de las compras al por mayor está a punto de cambiar las reglas del juego en las carreteras estadounidenses.

Costco abrirá su primera estación de gasolina "huérfana"; es decir, un centro de despacho de combustible totalmente independiente, sin su emblemático almacén de cajas gigantes al lado.

La apuesta es audaz: Costco confía en que el ahorro por galón es un imán tan poderoso que los consumidores pagarán la membresía anual solo por el derecho a llenar el tanque, sin necesidad de comprar una sola bolsa de detergente o un pollo asado.

Mission Viejo: el epicentro del experimento

La primera estación de este tipo abrirá sus puertas en junio de 2026 en Mission Viejo, California. Ubicada en un terreno de 1,500 m² donde antes se encontraba una tienda Bed, Bath & Beyond, la estación contará con:

Capacidad masiva: 40 bombas de combustible diseñadas para un flujo de entrada y salida rápido.

Sin distracciones: No habrá tienda de conveniencia, ni comida, ni productos adicionales. Solo gasolina Kirkland Signature.

Exclusividad: Para utilizar las bombas, será obligatorio contar con la membresía de Costco (Gold Star de $65 o Executive de $130 anuales).

La lógica de los "centavos" en un mercado de $6

En un momento en que las tensiones en el Estrecho de Ormuz y el conflicto con Irán han disparado los precios, la estrategia de Costco cobra un valor estratégico inmenso.

Ahorro real: En California, donde el galón ya ronda los $5.93 , Costco suele ofrecer precios entre 20 y 40 centavos más baratos que la competencia.

El "gancho" del CFO: Gary Millerchip, director financiero de Costco, explicó que cuanto más suben los precios, más valor ven los miembros en el esfuerzo adicional de hacer fila en sus estaciones.

Puerta de entrada: La empresa utiliza el combustible como un "líder en pérdidas" o un beneficio de bajo margen para asegurar que el cliente renueve su membresía año tras año.

Expansión: Hawái y Michigan en la mira

Si el modelo de Mission Viejo logra reducir los cuellos de botella y atraer nuevos socios, el plan de expansión ya está trazado:

Honolulu, Hawái (2027): La segunda unidad independiente se ubicará cerca de Iwilei, actualmente el Costco con más tráfico en el mundo. Livonia, Michigan: Se estudia como la tercera ubicación para probar el modelo en el Medio Oeste.

Este cambio marca una evolución histórica. Lo que comenzó en 1995 como un servicio complementario en los estacionamientos de los almacenes, se está convirtiendo en una unidad de negocio autónoma que podría redefinir el ecosistema de lealtad de la compañía.

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