​¿Volar es un lujo? United Airlines sube sus precios un 20 % por la guerra en Irán

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United Airlines confirmó un incremento de hasta el 20 % en el precio de sus boletos para todas las reservas futuras, una medida drástica impulsada por la crisis energética derivada del conflicto en Irán.

Lo que comenzó como ajustes ligeros a principios de año se ha transformado en una reconfiguración total de las tarifas que, según directivos de la empresa, podría volverse permanente si la inestabilidad en el Medio Oriente persiste.

El "efecto Ormuz": combustible por las nubes

El detonante principal de esta subida es el costo del combustible para aviones, que ha experimentado una volatilidad extrema desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero.

Precios récord: el galón de combustible alcanzó los $4.23 esta semana, un alza del 70 %. Sin embargo, en las semanas más críticas de abril, llegó a tocar los $4.88 (un incremento del 95% respecto a los niveles pre-conflicto).

Bloqueo logístico: la interrupción del 20 % del tránsito global de petróleo en el Estrecho de Ormuz ha dejado a las aerolíneas con poco margen de maniobra, obligándolas a trasladar el costo directamente al consumidor.

La escalada de precios: de marzo a abril

United Airlines no ha ocultado su estrategia: recuperar el 100% del sobrecosto del combustible lo antes posible. La progresión de los aumentos en las tarifas respecto a 2023 ha sido agresiva:

Periodo Aumento en el precio del boleto Enero - Febrero +4% Inicios de Marzo +12% Mediados de Marzo +18% Actual (Abril 2026) +20%

Maletas y demanda: ¿Por qué seguimos volando?

A pesar de que viajar hoy es un 20% más caro, United asegura que la demanda no ha flaqueado. La empresa apuesta por la fidelidad de sus viajeros de negocios y el segmento premium para sostener la rentabilidad.

Nuevos cargos por equipaje: además del boleto, la tarifa por equipaje documentado subió de $40 a $50 este mes.

Flexibilidad operativa: el CEO, Scott Kirby, advirtió que si la demanda llegara a caer, la aerolínea está lista para reducir la oferta de asientos y cancelar rutas menos rentables para proteger sus márgenes.

¿Un cambio permanente en la industria?

Los ejecutivos de United sugieren que el mundo de los "vuelos baratos" podría estar quedando atrás.

Si el combustible se mantiene en los niveles actuales, la estructura de precios un 20% más alta se convertirá en el nuevo estándar para toda la industria global, marcando el fin de una era de tarifas accesibles.

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