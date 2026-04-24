Alerta en Texas: detienen a dos jóvenes por intento de ataque a una sinagoga

Suscríbete a nuestros canales

Dos adolescesntes fueron detenidos por als autoridades federales en EEUU, después de ser relacionados con un plan para atacar una sinagoga en Houston, Texas, informó la policía este viernes.

Angela Han Hicks de 18 años de edad y otro menor de 16 años, fueron arrestados por los federales para enfrentar cargos por conspiración, con la intención de cometer asesinatos en masa.



La joven de 18 años fue detenida en Carolina del Norte, después que las autoridades la ubicaran por un chat con al menos otras dos personas (entre ellas el nemor de 16 años), donde hablaban sobre la forma en como atacarían supuestamente la sinagoga Beth Israel y "matar a todos los judíos que se pueda".

La muchacha de 18 años fue arrestada en Lexington y trasladada hasta el condado de Davidson, donde deberá comparecer ante una audiencia en la corte el 12 de mayo.

Mientars tanto, el otro menor de edad fue presentado este viernes en una audiencia ante los tribunales. El muchacho, segúbn el informe del FBI, fue suspendido de una escuela pública en meses pasados, tras publicar en internet amenazas en contra de dicho colegio, según informó el diario The Houston Chronicle y refirió la agencias de noticias EFE.



En un comunicado, el FBI señaló que los arrestos de estos dos jóvenes se dieron tras una investigación en varios estados por parte de unidades antiterrorismo.



La Federación Judía de Houston había informado el miércoles que estaba en comunicación con las fuerzas del orden “en relación con información sobre posibles amenazas al campus" de Beth Israel, donde también hay una escuela. Las amenazas llevaron al cierre temporal de las instalaciones.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube