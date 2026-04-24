Justicia argentina confirma el decomiso de bienes a Cristina Kirchner y sus hijos

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La Justicia argentina confirmó este viernes la orden de decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de sus dos hijos y de un empresario también acusado en un caso de corrupción presuntamente cometido durante su gestión, informaron medios locales.

Un tribunal había ordenado previamente a Fernández y a otros condenados, pagar unos 500 millones de dólares en concepto de indemnización.

Sin embargo, los abogados de la exmandataria habían solicitado que se anulara dicha orden.

Según el diario La Nación, la decisión fue tomada por la Cámara de Casación penal al ratificar el fallo de un tribunal inferior.

En junio pasado, el Tribunal Supremo de Argentina inhabilitó a la expresidenta y líder de la oposición, quien ocupó el cargo durante dos mandatos, y confirmó una sentencia de prisión por un esquema de fraudes que desvió proyectos de obras viales públicas en la Patagonia del país a un aliado cercano, señala el Economista.

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