El 4 de julio ya no será igual en California: La drástica prohibición que cambia la icónica celebración

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El cielo de Long Beach, California, no se llenará de luces brillantes con fuegos artificiales este 4 de julio de 2026. Después de 15 años de celebraciones ininterrumpidas, el icónico evento "Big Bang on the Bay" ha sido oficialmente cancelado.

Esta decisión se tomó tras una intensa disputa entre los organizadores y los reguladores estatales, marcando el final de una era para una de las festividades más esperadas del Día de la Independencia en la costa oeste.

La Comisión Costera de California ha negado el permiso clave

La Comisión Costera de California (CCC) rechazó de manera unánime la solicitud de permiso para el uso de fuegos artificiales en Alamitos Bay.

Según informes de medios como LAist y NBC Palm Springs, la comisión justificó su negativa por preocupaciones ambientales serias.

Los reguladores argumentan que las explosiones y los residuos químicos afectan la calidad del agua y alteran la vida marina, especialmente a las aves locales.

A pesar de que el organizador del evento, John Morris, presentó estudios que, según él, no mostraban daños significativos en la última década, los comisionados se mantuvieron firmes en su decisión.

"Fue una decisión clara; ya se había advertido el año pasado que 2025 sería la última oportunidad para la pirotecnia tradicional", comentaron fuentes de la comisión citadas por Ground News.

El desafío económico de los drones en California

Como alternativa, las autoridades estatales han propuesto cambiar a un espectáculo de drones, una tendencia que está ganando popularidad en ciudades como Los Ángeles y San Diego por ser más "ecológica".

Sin embargo, Morris comentó a medios como Fox News Digital que esta opción no es financieramente viable para el modelo actual del evento.

Costo de fuegos artificiales: Aproximadamente $50.000.

Costo de un show de drones equivalente: Cerca de $200.000.

Esta diferencia de $150.000 pone en riesgo la naturaleza benéfica del "Big Bang on the Bay", que históricamente ha recaudado fondos para programas juveniles locales.

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