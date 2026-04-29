Asistencia económica en Carolina del Norte: descubre quiénes califican para el fondo de emergencia de Church World Service

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En un mundo donde cada vez es más complicado para la comunidad extranjera acceder a beneficios públicos, el Fondo Solidario para Inmigrantes de Carolina del Norte (NC-ISF) se presenta como un verdadero salvavidas financiero.

Este programa, administrado por Church World Service (CWS) Durham, ofrece apoyo económico a familias en situaciones vulnerables, sin importar su estatus migratorio, para ayudarles a cubrir necesidades básicas y emergencias.

¿Qué gastos cubre el Fondo Solidario para inmigrantes de Carolina del Norte?

El NC-ISF está pensado para intervenir en momentos críticos donde otras ayudas estatales o federales no llegan. Según la información oficial del programa, proporcionada por CWS Durham, los fondos pueden destinarse a:

Vivienda: Pago de alquiler atrasado para evitar desalojos.

Pago de alquiler atrasado para evitar desalojos. Servicios públicos: Facturas de agua, electricidad o gas.

Facturas de agua, electricidad o gas. Emergencias médicas: Gastos de salud inesperados.

Gastos de salud inesperados. Asistencia legal y fianzas: Apoyo tras detenciones de ICE para facilitar la reunificación familiar.

Apoyo tras detenciones de ICE para facilitar la reunificación familiar. Desastres naturales: Reparaciones en el hogar o pérdidas debido a eventos climáticos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir esta ayuda?

Para acceder a esta beca de asistencia —que se otorga por única vez— los solicitantes deben cumplir con criterios específicos que priorizan a los más desprotegidos. De acuerdo con los formularios de aplicación vigentes de CWS Durham, los requisitos son:

Residir en Carolina del Norte: El fondo opera en condados específicos, incluyendo Durham, Wake, Orange, Mecklenburg, Guilford y Forsyth, entre otros.

El fondo opera en condados específicos, incluyendo Durham, Wake, Orange, Mecklenburg, Guilford y Forsyth, entre otros. Ser indocumentado o de estatus mixto: Se enfoca en quienes no califican para programas como SNAP (cupones de alimentos) debido a su estatus legal.

Se enfoca en quienes no califican para programas como SNAP (cupones de alimentos) debido a su estatus legal. Demostrar una emergencia: Haber sido impactado por una crisis financiera, desastre natural o actividad de las autoridades migratorias (ICE).

Haber sido impactado por una crisis financiera, desastre natural o actividad de las autoridades migratorias (ICE). Referencia personal: Se requiere una persona de contacto que pueda verificar la situación del solicitante.

¿Cómo solicitar la ayuda del Fondo Solidario para inmigrantes de Carolina del Norte?

El proceso para solicitar ayuda está disponible tanto de manera digital como presencial, pero es necesario hacer una cita previa.

Los interesados deben llenar un formulario de aplicación que se encuentra en el sitio web de CWS Durham y enviarlo junto con una identificación con foto al correo electrónico: ImmigrantSolidarityFund@cwsglobal.org.

En un estado donde las leyes recientes buscan hacer más estricta la verificación de estatus para acceder a servicios de salud, iniciativas como el Fondo Solidario demuestran el compromiso de las organizaciones locales por proteger la estabilidad de todas las familias que residen en Carolina del Norte.

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