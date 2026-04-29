Nuevo sueldo en EEUU: la lista de estados que suben el mínimo en mayo

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El panorama laboral en Estados Unidos (EEUU) muestra una fragmentación profunda respecto a la compensación básica que reciben los trabajadores. La parálisis del sueldo base a nivel nacional obliga a las administraciones locales a legislar de manera independiente para proteger el poder adquisitivo. Esta disparidad geográfica genera que un empleado gane más del doble que otro por realizar funciones similares en estados vecinos.

Las leyes estatales más estrictas benefician actualmente a millones de personas en zonas de alto costo de vida como la costa oeste y el noreste. Estos ajustes anuales responden, en la mayoría de los casos, a cláusulas de inflación que las legislaturas locales aprobaron previamente. El cumplimiento de estas normas resulta obligatorio para todos los empleadores que operen dentro de las jurisdicciones mencionadas.

¿Cómo se aplica el aumento del salario mínimo en EEUU?

A partir del 1 de mayo de 2026, varios estados consolidan sus nuevos tabuladores salariales con cifras que superan los 15 dólares por hora. El Distrito de Columbia lidera el país con un pago de 17.95 dólares, seguido muy de cerca por el estado de Washington con 17.13 dólares. Esta noticia confirma la tendencia de los gobiernos locales por establecer pisos financieros mucho más robustos que el estándar federal.

En la ciudad de Nueva York y sus condados aledaños, el monto alcanza los 17.00 dólares, mientras que Connecticut se sitúa en 16.94 dólares. California mantiene su posición competitiva con una tasa de 16.90 dólares por hora para todos sus trabajadores cubiertos por la ley. Según, estos datos estados como Hawái y Rhode Island ya fijan su base en los 16.00 dólares.

¿Qué regiones ignoran el aumento del salario?

Un grupo considerable de 18 estados, entre los que destacan Texas, Pensilvania y Utah, mantiene todavía el mínimo federal de 7.25 dólares. En estas regiones, la remuneración no ha experimentado cambios legales significativos en más de una década, a pesar de los reclamos de sindicatos. Georgia y Wyoming poseen leyes que marcan 5.15 dólares, aunque la norma federal eleva ese pago a 7.25 dólares.

La disparidad se vuelve evidente al observar que Florida paga 14.00 dólares y Vermont ofrece 14.42 dólares a sus empleados este mes. Alaska y Míchigan también presentan cifras superiores a la media nacional con 13.00 y 13.73 dólares respectivamente. Estas diferencias obligan a las empresas con presencia nacional a gestionar nóminas complejas y diferenciadas según la ubicación de sus sucursales.

¿Cuál es el beneficio real del aumento del salario mínimo en EEUU?

Los trabajadores en Arizona, Colorado y Maine ahora perciben ingresos base por encima de los 15.10 dólares por hora. Maryland, Massachusetts y Delaware también se suman al club de los 15 dólares para garantizar condiciones de vida dignas a sus habitantes. Las autoridades locales subrayan que estos incrementos inyectan liquidez inmediata al consumo interno y fortalecen la economía de las comunidades.

Es fundamental que los empleadores verifiquen si sus ciudades o condados poseen normativas que superen incluso el monto estatal vigente. El IRS y los departamentos de trabajo locales supervisan el cumplimiento de estas tablas para evitar infracciones administrativas graves. La actualización de mayo representa un respiro financiero para los sectores de servicios, retail y hospitalidad en los estados más progresistas.

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